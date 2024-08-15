Росіяни все ближче до Покровська: з фронту приходять тривожні новини (карта)

ЗСУ намагаються перехопити ініціативу

Російські війська продовжують наступати на Донеччині, вони зменшили відстань до Покровська до 13 км. Цьому посприяло просування біля Журавки та Орлівки.

Як зазначає аналітик BILD Юліан Рьопке, натиск окупантів на Покровському напрямку триває з лютого 2024 року, коли Збройні Сили України відійшли з Авдіївки.

"Український фронт на Донеччині продовжує кришитися: російські сили вторгнення захопили селище Желанне та Орлівку і тепер знаходяться всього за 13 км на схід від Покровська", — повідомляє експерт.

Зауважимо, що офіційно відхід наших військ від вищевказаних населених пунктів не підтверджували. Водночас на мапі Deep State часткова окупація вже відображена.

Рьопке наголосив, що найближче велике місто на напрямку від Авдіївки – Покровськ. До війни там мешкало 80 000 людей. Наразі це один з найважливіших логістичних пунктів для ЗСУ. Саме від Покровська йде траса до Часового Яру, яку вже охрестили "дорогою життя".

Ще на початку 2024 року російські війська стояли за 38 км від Покровська. Зараз же до міста відстань становить 13 км, завдяки захопленню ще двох населених пунктів.

Окрім цього, за словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, росіяни стягнули всі свої резерви на Покровський напрямок.

"Вони постійно проводять відвід свого особового складу. Все, що було в резервах, вони вже підтягнули. Резервів на напрямку практично немає. Їх (росіян — Ред.) ще багато тут, доводиться інтенсивно працювати, але резервів немає у них. Вони реально тиснуть, але нам треба вистояти і перехопити ініціативу", — зазначив військовий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи на Курщині та важливе рішення по Покровському напрямку.