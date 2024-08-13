РФ просунулась у напрямку Покровська? Що відбувається на найгарячіших напрямках фронту (карта)

ЗСУ щодня відбивають атаки росіян

На Покровському напрямку окупанти мають просування у бік Гродівки та Мирнограда. Водночас біля Торецька бої йдуть у межах міської забудови.

Про це повідомив виконувач обов’язків пресофіцера 32 окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян в етері "Радіо Свобода". Про просування в бік Поровська пише Deep State.

Що зараз на Торецькому напрямку?

За словами Бордіяна, бої точаться біля Північного і Залізного. У Торецьк інколи потрапляють диверсійно-розвідувальні групи. Водночас кількість російських військових, які здаються в полон значно збільшилась за минулий тиждень.

Військовий наголосив, що ситуація на підступах до Торецька важка. Навіть операція ЗСУ в Курській області Росії наразі ніяк не відобразилася на бойових діях на цьому напрямку. Навіть навпаки — окупанти збільшили щільність ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ).

"Обстріли за допомогою артилерії і скиди з дронів — тенденція приблизно зберігається. З приводу штурмів — так, трошки інтенсивність впала, це не дуже висока дельта… Вони намагаються компенсувати цю нестачу саме обстрілами КАБами", — заявив пресофіцер.

Що зараз на Покровському напрямку?

За даними Deep State, тут окупанти значно просунулись, захопивши за добу, 12 серпня, одразу три села: Лисичне, Іванівку та Свиридонівку. Також є невелике просування у бік села Гродівка, там бої нібито точаться на перших вулицях.

Зауважимо, що офіційно цю інформацію Генштаб ЗСУ не підтверджував.

ЗСУ відбивають усі атаки росіян у селі, адже воно прямо виходить на Мирноград, який за 6 км від Покровська.

Окрім цього ворог просунувся і на Курахівському напрямку біля Костянтинівки та на Куп'янському біля Піщаного. Проте ЗСУ відбили територію на півдні — біля Стельмахівки.

Стельмахівка на мапі

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