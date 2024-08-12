Безрозсудний імпульс чи шанс змінити баланс сил? Західні експерти озвучили побоювання щодо боїв у Курській області

Обидві армії потребують ресурсів на нову лінію фронту

Бойові дії в Курській області матимуть значний вплив на хід війни, який уже стає відчутним зараз. Якщо Україна втримає свої позиції, то матиме туза у рукаві на переговорах. Якщо ні — зʼявиться загроза великого морального удару для України.

Про це розповіли Al Jazeera військовий редактор видання Алекс Гатопулос та військовий аналітик Шон Белл. "Телеграф" зібрав найцікавіше з їх інтерв'ю про ситуацію на Курщини та прогнози на майбутнє.

Чи підуть ЗСУ далі Курської області?

За словами Алекса Гатопулоса, прорив українсько-російського кордону 6 серпня для Кремля та диктатора Володимира Путіна були неочікуваними.

"Ми бачимо, як українська операція повільно поширюється і на сусідній Бєлгород", — сказав він.

Військовий редактор наголосив, що українська армія вже зайняла деякі прикордонні села на Бєлгородщині. До того ж 11 тис. осіб отримали наказ евакуюватися з області.

Чому Україна наважилась атакувати Курську область?

На думку військового аналітика Шона Бела, на це є кілька причин. Одна з них — протяжний кордон між обома країнами, який десь та можна було прорвати. Київ цим і скористувався. По-друге, Україна демонструє, що Росія не одна контролює цю війну.

"Україна явно бере кермо у свої руки", — сказав Белл.

Водночас Гатопулос зауважив, що стратегія України з атакою на Курськ була схожа на "бліцкриг безпілотників" після того, як Київ агресивно використовував дрони, які глушили російські безпілотники.

Як бої в Курській області вплинуть на хід війни?

Прорив кордону 6 червня бійцями української армії у більшості викликав питання, як же після двох років інтенсивних боїв їм це вдалось.

Більшість іноземних аналітиків називають цей крок України безрозсудним та імпульсом, який може дорого коштувати. Проте Белл впевнений, що операції на Курщини може змінити хід війни в неочікувану сторону.

"Імпульс та ініціатива — це все у війні; це застало всіх зненацька", – додав Белл.

Військовий аналітик пояснює, що цей відчайдушний крок України допоміг знизити тиск окупантів на Донбас, де останні місяці російська армія просунулась. Зауважимо, що офіційного підтвердження цих даних немає.

Але бої на Курщині потребують ресурсів з обох сторін, за словами Гатопулоса, тому, щоб зберегти свої нинішні позиції Києву доведеться надіслати більше військ та озброєння.

На думку військовий редактора Al Jazeera, якщо Україні вдасться закріпитися в Курській області — це стане "чудовою розмінною монетою в переговорах". Проте про ймовірність витіснення росяними ЗСУ теж не слід забувати.

"Якщо українська місія зазнає невдачі, це буде моральний удар, а не моральний підйом для Києва", — сказав Гатопулос.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Держдумі РФ вже знайшли винних у прориві ЗСУ у Курській області.