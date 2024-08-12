Безрассудный импульс или шанс изменить баланс сил? Западные эксперты оценили бои в Курской области

Обе армии нуждаются в ресурсах на новую линию фронта

Боевые действия в Курской области окажут значительное влияние на ход войны, которое уже становится ощутимым сейчас. Если Украина удержит свои позиции, то будет иметь туза в рукаве на переговорах. Если нет — появится угроза большого морального удара для Киева.

Об этом рассказали Al Jazeera военный редактор издания Алекс Гатопулос и военный аналитик Шон Белл. "Телеграф" собрал самое интересное из их интервью о ситуации на Курщине и прогнозах на будущее.

Пойдут ли ВСУ дальше Курской области?

По словам Алекса Гатопулоса, прорыв украино-российской границы 6 августа для Кремля и диктатора Владимира Путина были неожиданными.

"Мы видим, как украинская операция медленно распространяется и на соседний Белгород", — сказал он.

Военный редактор подчеркнул, что украинская армия уже заняла некоторые приграничные села на Белгородщине. К тому же, 11 тыс. человек получили приказ эвакуироваться из области.

Почему Украина решилась атаковать Курскую область?

По мнению военного аналитика Шона Белла, на это есть несколько причин. Одна из них — протяженная граница между обеими странами, которую где-то да можно было прорвать. Киев этим и воспользовался. Во-вторых, Украина демонстрирует, что Россия не одна контролирует эту войну.

"Украина явно берет руль в свои руки", — сказал Белл.

В то же время Гатопулос отметил, что стратегия Украины с атакой на Курск походила на "блицкриг беспилотников" после того, как Киев агрессивно использовал глушившие российские беспилотники дроны.

Как бои в Курской области повлияют на ход войны?

Прорыв границы 6 июня бойцами украинской армии у большинства вызвал вопрос, как после двух лет интенсивных боев им это удалось.

Большинство иностранных аналитиков называют этот шаг Украины безрассудным и импульсом, который может дорого стоить. Однако Белл уверен, что операция на Курщине может изменить ход войны в неожиданную сторону.

"Импульс и инициатива — это все в войне; это застигло всех врасплох", — добавил Белл.

Военный аналитик объясняет, что этот отчаянный шаг Украины помог снизить давление оккупантов на Донбасс, где в последние месяцы российская армия продвинулась. Заметим, что официального доказательства этих данных нет.

Но бои на Курщине нуждаются в ресурсах с обеих сторон, по словам Гатопулоса, поэтому, чтобы сохранить свои нынешние позиции, Киеву придется прислать больше войск и вооружения.

По мнению военного редактора Al Jazeera, если Украине удастся закрепиться в Курской области — это станет "прекрасной разменной монетой в переговорах". Однако о вероятности вытеснения русскими ВСУ тоже не следует забывать.

"Если украинская миссия потерпит неудачу, это будет моральный удар, а не моральный подъем для Киева", — сказал Гатопулос.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Госдуме РФ уже нашли виновных в прорыве ВСУ в Курской области.