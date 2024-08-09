"Это логический ответ России": эксперт рассказал, зачем Украине Курская область

Путин поставил оккупантам задачу захватить всю Донецкую область до ноября 2024 года

В Курской области России продолжаются бои, ВСУ уверенно продвигаются вперед и закрепляются на позициях. Однако замысел украинского Генштаба до сих пор до конца не ясен.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий в беседе с "Телеграфом" попытался предположить, зачем Украине Курская область. Подробнее об этом читайте в материале "Курский прорыв: эксперт назвал четыре тревожных звонка для Путина".

Ни президент Владимир Зеленский, ни украинские военачальники прямо не комментировали бои в Курской области. Союзники из США и Европы публично не стали отговаривать Украину от этой операции, хотя в России все еще надеются, что Кив заставят отказаться от своих планов. Политтехнолог предположил, для чего ВСУ могли зайти в Курскую область и продолжают продвигаться на территории РФ.

"Если исходить из логических соображений, не имея перед собой целой картины (и тем более планов Генштаба), логично, что этот прорыв — один из шагов к переговорам. Очевидно, так сложилась ситуация, что план Путина к ноябрю-2024 заключался в том, чтобы максимально взять Донецкую область под контроль РФ. Для этого россияне и провели свою операцию в мае в Харьковской области. Чтобы у нас было меньше возможностей относительно Донбасса. Сейчас же логический украинский ответ России. Чтобы сделать такой же ответный шаг, чтобы уже у россиян возникли проблемы", — продолжил Алексей Голобуцкий.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа и с тех пор уверенно движутся в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Президент Владимир Путин только на следующий день созвал Совбез РФ, где не сказал ничего внятного по событиям на границе, а лишь назвал это "провокацией Киева". Также он поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям, которые сбежали из опасного региона.

Иностранные СМИ утверждают, что разведка знала о готовящемся прорыве за две недели, но Путину об этом не докладывали. В Кремле отказались от комментариев на этот счет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в сеть слили видео с передвижением российской военной техники в Курске. Пропагандисты в панике, ведь подобные видео ВСУ могут использовать для ударов по вражеских колоннах.