Путин экстренно созвал Совбез: жалуется на "масштабную провокацию" в Курской области (видео)

Российский "президент" сделал новые заявления в сторону Украины

Российский диктатор Владимир Путин экстренно собрал совещание с членами Совета безопасности РФ из-за ситуации в Курской области. Перед этим он встретился на совещании с членами правительства.

Об этом пишет Brief со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В сети сообщают, что Путин в ходе встречи обвинил Украину в "масштабной провокации и ведении неизбирательной стрельбы". Он сказал, что военные применяют разные виды оружия, в том числе ракетное. Диктатор намерен обсудить это с министерством обороны страны-агрессора, генеральным штабом РФ и ФСБ.

"Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области. Но хотел бы сказать, что по итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно", — сказал российский "лидер".

Отмечается, что встреча с членами Совбеза, которая обычно проходит по пятницам, на этот раз состоится на два дня раньше.

Также Путин поговорил с исполняющим обязанности губернатора Курской области и дал поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области.

"Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича", — сказал диктатор.

К слову, в сети стали появляться сообщения, что якобы Путин по итогу заседания Совбеза обратиться к Западу с требованием прекратить поставки помощи Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 августа в сети появились сообщения о переходе украинскими частями границы и наступлении вглубь территории Курской области. Военный эксперт Олег Стариков рассказал нашему изданию, какие цели этой операции и кто может стоять за этим.