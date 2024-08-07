Жители Суджи в истерике, власти "успокаивают": что происходит в Курской области (видео)

Жители региона не понимают, что вообще у них происходит

Из города Суджа в Курской области России, который оказался рядом с зоной боевых действий и сильно разрушен во время гремевших там взрывов, якобы объявлена эвакуация. Однако жители города жалуются, что на самом деле их бросили на произвол судьбы.

Жители Суджи пишут, что вообще не понимают, какие законы и документы действуют сейчас в Суджанском районе. Они задаются вопросом "что у нас происходит вообще?" и гадают, введен ли режим ЧС, или КТО (Режим контртеррористической операции). Они возмущаются, что те, кто должен работать с населением, молчат.

В местных пабликах пишут, что обращаются с просьбой об эвакуации, но им отвечают, что ее пока нет. Проблемы подтверждает и один из прокремлевских Telegram-каналов.

"Проблемные вопросы про эвакуацию населения доведены до врио губернатора. Приняты меры по исправлению сложной ситуации", — пишут там.

В сети появилось видео Суджи. Разрушения там значительные, дома побиты, дороги повреждены.

Тем временем врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья и подготовили пункты временного размещения. Он добавил, что доложил обстановку президенту РФ Владимиру Путину и тот "держит ситуацию на личном контроле". Смирнов также заявил, что в Курской области решением оперативного штаба отменено проведение всех массовых мероприятий.

Как сообщал "Телеграф", военный обозреватель, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ Константин Машовец заявил, что ВСУ в Курской области действуют, по крайней мере, на двух тактических направлениях. Они двигаются в сторону поселка Зеленый Шлях, вдоль восточного берега реки Снагость и в сторону города Суджа, вдоль дороги Р-200, севернее реки Олешня.