Бои на Курщине продолжаются: какая обстановка сейчас под Суджей (карта и видео)

Высшее военное руководство РФ уверяет, что рейды отбиты

На утро среды, 7 августа, в приграничных районах Суджанского и Кореневского районов Курской области РФ продолжаются боевые действия. Об этом сообщили исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов и несколько российских военных блогеров предупредили.

Подробности публикуют росСМИ. При этом информация противоречит сообщениям Минобороны РФ и ФСБ России. Высшее военное руководство страны-агрессора говорит, что рейды отбиты.

Тем временем РосСМИ пишут, что к утру, якобы, украинские войска остаются в Курской области. Пропагандистские Telegram-каналы признают, что ВСУ заняли приграничные сёла Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. По их данным, украинские бойцы якобы продолжают продвижение к Судже. За ночь над Курской областью было якобы сбито две ракеты и четыре украинских БПЛА.

На скриншоте карт Google — села в Курской области, поторые по версиии росСМИ захвачены

В Минобороны РФ комментариев пока не давали. При этом губернатор Смирнов заявил, что область "героически противостоит атакам украинских нацистов".

Официальной информации от украинской стороны пока нет.

Тем временем российские медиа пишут, что число пострадавших в результате боевых действий в Курской области якобы увеличилось до 28 человек. Такую цифру озвучил главный внештатный хирург области Андрей Локтионов. Еще вчера власти приграничного региона сообщали, что за день погибли как минимум три местных жителя.

Стоит отметить, что ВСУ не наносят удары по гражданской инфраструктуре РФ, а бьют только по военным объектам.

По информации ряда российских Telergam-каналов появилась информация о том, что одной из целей украинских войск якобы может быть уничтожение газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа", через которую "Газпром" подает газ в Европу.

Жители Суджи публикуют фото разрушений. В сети пишут, что в некоторых приграничных районах Курской области якобы продолжаются бои.

Местные так называемые "военкоры" утверждают, что ВСУ якобы подтягивают резервы к границе с областью и будут атаковать.

"Ближайшая задача группы прорыва ВСУ в Курской области видится мне как заход в любой из жилых многоэтажных микрорайонов города Суджа. После чего русская армия их начнет оттуда выжигать ФАБами/КАБами, и картинка из русской Суджи будет аналогичная картинке из украинского Волчанска", — заявил один из пропутинских военных блогеров.

Тем временем военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко опубликовал скрин карты пожаров NASA, где видны очаги возгорания в Курской области РФ.

"У вас там, что-то подгорает в направлениях Ново-Дарьино ➡ Дарьино, Свердликово ➡ Лебедевка, Олешня ➡ Гоголевка ➡Рубанщина и Гончаровка. Сухостой горит? Глубина "пожаров" 5 — 12 км.", — подписал карту он.

Пользователи сети активно реагируют на происходящее. В сети уже появились мемы.

Ранее "Телеграф" писал, что всю ночь в Курской области раздавались сигналы тревоги и последующие взрывы. В основном — из-за активности беспилотников и ракет в небе. В частности, неспокойно было в городе Курчатов, вблизи которого находится Курская АЭС.