Бої на Курщині продовжуються: яка ситуація зараз під Суджею (карта та відео)

Найвище військове керівництво РФ запевняє, що рейди відбиті

На ранок середи, 7 серпня, у прикордонних районах Суджанського та Коренівського районів Курської області РФ продовжуються бойові дії. Про це повідомили виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов та кілька російських військових блогерів попередили.

Подробиці публікують росЗМІ. При цьому інформація суперечить повідомленням Міноборони РФ та ФСБ Росії. Найвище військове керівництво країни-агресора каже, що рейди відбиті.

Тим часом РосЗМІ пишуть, що до ранку нібито українські війська залишаються в Курській області. Пропагандистські Telegram-канали визнають, що ЗСУ зайняли прикордонні села Миколаєво-Дар’їно, Дар’їно та Свердликово. За їхніми даними, українські бійці нібито продовжують поступ до Суджі. За ніч над Курською областю було нібито збито дві ракети та чотири українські БПЛА.

На скріншоті карт Google — села в Курській області, які за версією росЗМІ захоплені

У Міноборони РФ коментарів поки що не давали. При цьому губернатор Смирнов заявив, що область "героїчно протистоїть атакам українських нацистів".

Офіційної інформації від української сторони поки що немає.

Тим часом, російські медіа пишуть, що кількість постраждалих внаслідок бойових дій у Курській області нібито збільшилася до 28 осіб. Таку цифру озвучив головний позаштатний хірург області Андрій Локтіонов. Ще вчора влада прикордонного регіону повідомляла, що за день загинули щонайменше троє місцевих жителів.

Варто зазначити, що ЗСУ не завдають ударів по цивільній інфраструктурі РФ, а б’ють лише по військових об’єктах.

За інформацією низки російських Telergam-каналів, з’явилася інформація про те, що однією з цілей українських військ нібито може бути знищення газовимірювальної станції (ГІС) "Суджа", через яку "Газпром" подає газ до Європи.

Жителі Суджі публікують фото руйнувань. У мережі пишуть, що у деяких прикордонних районах Курської області нібито продовжуються бої.

Місцеві так звані "військори" стверджують, що ЗСУ нібито підтягують резерви до кордону з областю і атакуватимуть.

"Найближче завдання групи прориву ЗСУ в Курській області бачиться мені як захід у будь-який з житлових багатоповерхових мікрорайонів міста Суджа. Після чого російська армія їх почне звідти випалювати ФАБами/КАБами, і картинка з російської Суджі буде аналогічна картинці з українського Вовчанська", — заявив один із пропутинських військових блогерів.

Тим часом військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко опублікував скрін карти пожеж NASA, де видно осередки спалаху в Курській області РФ.

"У вас там, щось підгоряє в напрямках Ново-Дар’їно ➡ Дар’їно, Свердликово ➡ Лебедівка, Олешня ➡ Гоголівка ➡Рубанщина та Гончарівка. Сухостій горить? Глибина "пожеж" 5 — 12 км .", — підписав фото він.

Користувачі мережі активно реагують на те, що відбувається. У мережі вже з’явилися меми.

Раніше "Телеграф" писав, що всю ніч у Курській області лунали сигнали тривоги та за ними було чутно вибухи. Здебільшого через активність безпілотників та ракет у небі. Зокрема, неспокійно було у місті Курчатів, поблизу якого знаходиться Курська АЕС.