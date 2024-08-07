Побудка у Курчатові: місто-супутник Курської АЕС тремтить від вибухів та молиться, щоб не в енергоблок (відео)

Російська влада традиційно розповідає казки про "все було збито"

У місті Курчатов в тимчасово контрольованій росіянами Курській області пізно ввечері 6 серпня почали гриміти потужні вибухи. Звуки переважно долинають з району, де розташована Курська атомна електростанція: сам Курчатов – фактично місто-супутник АЕС.

Про це повідомили місцеві інформаційні канали. Вони опублікували відеозаписи з камер відеоспостереження та від очевидців, а місцеві мешканці пишуть у коментарях, що було "гучно".

Російська влада традиційно розповідає казки про "все було збито". Так, виконуючий обов'язки російського губернатора Курщини Олексій Смирнов заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила дві ракети. Його заяву вже спростували місцеві в коментарях. А російський мер Курчатова, Ігор Корпунков, стверджує, що Курська АЕС нібито працює у штатному режимі. Перевірити цю заяву неможливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 серпня в Курській області під час атаки дронів пролунали потужні вибухи. Зокрема, постраждало місто Суджа та інші населені пункти. Місцеві кажуть, що вибухи також було чути у Глушково, Коренево, Льговському, Білівському, Курчатівському та Жовтневому районах.

У вівторок, 6 серпня, Збройні сили України з боями увійшли до Курської області Росії та на кордоні зараз розгортаються бої. Пропагандисти заявляють, що нібито ЗСУ влаштували "серйозну артпідготовку" і мають намір "збільшити тиск", атакуючи за напрямками Миколаєво-Дар’їно – Дар’їно та Суджа – Гоголівка. До вечора 6 серпня йшли жорстокі бої, багато росіян потрапило у полон, збито кілька гелікоптерів, ЗСУ взяли кілька населених пунктів.