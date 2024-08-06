Росіяни визнали прорив кордону і говорять про втрати: ситуація в Курській області загострюється (відео)

Пропагандисти говорять про можливу втрату авіації

У Курській області Росії продовжуються бойові дії. Офіційні джерела спочатку говорили про невеликий рейд і закликали "не роздмухувати паніку", проте тепер їм довелося визнати, що ситуація гірша, ніж повідомлялося.

Російське міноборони повідомило, що ввечері 6 серпня бої продовжуються. Там кажуть, що з 8 ранку в Курській області зафіксували близько 300 українських військових, 11 танків та понад два десятки бойових броньованих машин.

"Війська прикриття державного кордону спільно з підрозділами прикордонних військ ФСБ Росії відбивають атаки та завдають вогневого ураження противнику в районі державного кордону та резервів на території Сумської області", — сказано в повідомленні.

Росіяни кажуть, що нібито до штурму були причетні бійці 22-ї механізованої бригади, проте у ЗСУ підтверджень чи спростування цієї інформації не давали.

Видання NV із посиланням на ГУР МОУ повідомляло, що в цих діях не беруть участь бійці РДК, які раніше влаштовували рейди на російські прикордонні регіони.

Водночас у Z-каналах повідомляють, що під час перестрілок росіяни мають втрати, у тому числі й в авіації. Підтверджень цьому поки що немає.

У мережі вже з’являються відеозаписи, на яких видно полонених російських солдатів.

У місцевих каналах показують кадри із Суджі (на відео є нецензурна лексика).

Військовий оглядач Олександр Коваленко своєю чергою повідомив, що якщо подібного роду прорив зробили 300 людей, як кажуть росіяни, то це обіцяє країні-агресору серйозні репутаційні втрати. При цьому він припустив, що якби їх було вдесятеро більше, то Суджа вже була б у руках українських військ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 серпня в мережі почали з’являтися повідомлення, що нібито Збройні сили України проникли до Курської області Росії і на кордоні в результаті розгортаються бої. Пропагандисти заявили, що нібито ЗСУ влаштували "серйозну артпідготовку" і мають намір "збільшити тиск", атакуючи за напрямками Миколаєво-Дар’їно – Дар’їно та Суджа – Гоголівка.