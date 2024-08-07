Побудка в Курчатове: город-спутник Курской АЭС дрожит от взрывов и молится, чтобы не в энергоблок (видео)

Российские власти традиционно рассказывают сказки о "всем было сбито"

В городе Курчатов во временно контролируемой россиянами Курской области поздно вечером 6 августа начали греметь мощные взрывы. Звуки преимущественно доносятся из района, где расположена Курская атомная электростанция: сам Курчатов – фактически город-спутник АЭС.

Об этом сообщили местные информационные каналы. Они опубликовали видеозаписи с камер видеонаблюдения и от очевидцев, а местные жители пишут в комментариях, что было "громко".

Российские власти традиционно рассказывают сказки про "все было сбито". Так, исполняющий обязанности российского губернатора Курщины Алексей Смирнов заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила две ракеты. Его заявление уже опровергли местные жители в комментариях. А российский мэр Курчатова Игорь Корпунков утверждает, что Курская АЭС якобы работает в штатном режиме. Проверить это заявление невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 августа в Курской области во время атаки дронов раздались мощные взрывы. В частности, пострадали город Суджа и другие населенные пункты. Местные говорят, что взрывы также были слышны в Глушково, Коренево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Жовтневом районах.

Во вторник, 6 августа, Вооруженные силы Украины с боями вошли в Курскую область России и на границе сейчас разворачиваются бои. Пропагандисты заявляют, что якобы ВСУ устроили "серьезную артподготовку" и намерены "увеличить давление", атакуя по направлениям Николаево-Дарьино – Дарьино и Суджа – Гоголевка. К вечеру 6 августа шли жестокие бои, много россиян попало в плен, сбито несколько вертолетов, ВСУ взяли несколько населенных пунктов.