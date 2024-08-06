Ночью одна из областей РФ была под массированным обстрелом: детали, фото и видео

Российские власти обвиняют в обстреле Украину

В ночь на вторник, 6 августа, мощные взрывы прогремели в Курской области. В частности, пострадал город Суджа и другие населенные пункты.

Воздушная тревога в регионе была объявлена около 2 часов ночи. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов предупредил о ракетной опасности. Под утро он заявил о сбитии трех БПЛА. Позднее он написал, что в небе над Курской областью силами вражеской ПВО якобы было уничтожено еще 11 беспилотников самолетного типа. Он назвал их "украинскими".

Как пишут местные паблики, взрывы были над Курском. Также они гремели в Судже, Глушково, Коренево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах. В сети появилось фото на котором, как утверждается, пожар в результате атаки в городе Суджа, судя по всему, ей досталось больше всего.

Кроме того, в местном Telegram-канале Суджи опубликовано видео с, вероятно, последствиями обстрела. На кадрах житель города утверждает, что на его улице упала ракета.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Стоит отметить, что Курская область граничит с Украиной, и с ее территории обстреливают Сумщину. Эта приграничная область страны-агрессора тоже нередко попадает под удар. Так, Курск был под огнем в ночь на 2 августа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по данным Forbes, в июле Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками.