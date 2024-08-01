Украина уже опередила Россию: СМИ подсчитали, сколько дронов прилетело по РФ

Силы обороны применяют десятки разных БПЛА

Российские оккупанты регулярно атакуют Украину дальнобойными беспилотниками. В ответ украинские военные тоже запускают ударные БПЛА по территории России, и впервые нашей стране удалось совершить больше атак, чем РФ.

Как пишет Forbes, в июле Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "Шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками.

Издание отмечает, что Россия менее эффективна в уничтожении БПЛА, поскольку украинские удары наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам. Также журналисты считают, что Украина скорее всего получает преимущество в стратегической войне ударов беспилотников большой дальности.

Forbes пишет, что главными ударными БПЛА россиян являются разработанные Ираном "шахеды". Их сначала импортировали из Ирана, а сейчас все чаще они производятся по лицензионному соглашению на гигантском новом заводе в Алабуге.

Как правило, Украина утверждает, что сбивает 90% "шахедов", а иногда и 100%. Нет возможности проверить это, и очевидно, что "шахеды" все еще наносят вред, но угроза, кажется, не растет. Аналитик "Шахед Трекер", который в соцсети X собирает данные об атаках российских беспилотников, зафиксировал около 380 атак российских беспилотников дальнего действия как в январе, так и в феврале, их число выросло до 601 в марте, а затем снова упало до 290, 314 и 336 июне. Всего за июль было совершено 426 атак.

В то же время издание отмечает, что в ответ Украина разработала широкий спектр различных ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Один из аналитиков идентифицировал не менее 22 разных моделей, от переоборудованных легких самолетов до реактивных ударных беспилотных летательных аппаратов, изготовленных по заказу.

По данным Forbes, в 2023 году Украина производила только десятки дальнобойных беспилотников в месяц. Атаки хоть и часто были громкими, но имели небольшой масштаб. Однако массовые атаки становятся все более распространенными, иногда вместе с ударами Storm Shadow или другими ракетами, предоставленными западными союзниками.

"На основании заявлений российских государственных органов, Украина запустила более 524 ударных беспилотника в июле по сравнению с менее чем 200 за каждый из предыдущих двух месяцев. Похоже, что это первый месяц, когда украинский общий показатель превысил российский", — подчеркнуло издание.

Стоит отметить, что Forbes приводит эти цифры, ссылаясь только на сообщения российских властей. Однако российские чиновники часто завышают такую статистику.

Напомним, в ночь на среду, 31 июля, россияне совершили одну из самых массированных атак Украины "шахедами", использовав 89 дронов. Также враг ударил по нашей стране ракетой Х-59.