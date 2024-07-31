Взрывы звучали в нескольких областях, "шахеды" прорывались на Киев: подробности ночной атаки на Украину
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Враг массированно запустил ударные дроны и поднимал в небо авиацию, на данный момент атака проболжается
В ночь на среду, 31 июля, россияне атаковали Украину "шахедами". Активно работала ПВО, взрывы прозвучали в нескольких областях и в Киеве. На момент публикации карта тревог в Украине выглядит так:
Еще перед полночью мэр Киева Виталий Кличко написал, что на Киевщине работает ПВО. Сразу после 4 часов утра он сообщил, что несколько "шахедов" прорываются на Киев с разных направлений, работала ПВО. Воздушная тревога в столице в общей сложности длилась 7 часов 14 минут. Отменили ее в 6:10, однако в 6:34 снова объявили воздушную тревогу в связи с угрозой атаки БПЛА.
По данным КГВА, российские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям. Силы ПВО уничтожили в воздушном пространстве Киева и на подступах к нему более трех десятков беспилотников.
"По данным оперативной сводки на эту минуту — в Киеве без пострадавших и разрушений. Данные предварительные, информация уточняется", — сказано в сообщении, опубликованном в 6:19.
Масштабная ночная атака БПЛА на момент публикации продолжается в части страны. Ночью взрывы, предварительно связанные с работой ПВО, по данным мониторинговых каналов, звучали в:
- в Киевской области;
- в пригороде Киева;
- в Броварах/Борисполе;
- в Днепропетровской области;
- в Миргороде Полтавской области;
- в Кременчуге Полтавской области;
- в Нежине Черниговской области;
- в Херсоне и Херсонском районе;
- на Житомирщине;
- в Сумах;
- в Светловодске Кировоградской области.
Кроме атаки беспилотниками, враг поднимал в небо авиацию. Сначала — несколько бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" перед полночью, а в 2:37 в Астрахани взлетел МиГ-31К.
Как сообщал "Телеграф", на днях в Силах обороны предупредили, что россияне почти завершили подготовку к новому масштабному авиаудару по Украине. Скорее всего, он будет нацелен на транспортную инфраструктуру и энергетику.