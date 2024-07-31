Взрывы звучали в нескольких областях, "шахеды" прорывались на Киев: подробности ночной атаки на Украину

Враг массированно запустил ударные дроны и поднимал в небо авиацию, на данный момент атака проболжается

В ночь на среду, 31 июля, россияне атаковали Украину "шахедами". Активно работала ПВО, взрывы прозвучали в нескольких областях и в Киеве. На момент публикации карта тревог в Украине выглядит так:

Еще перед полночью мэр Киева Виталий Кличко написал, что на Киевщине работает ПВО. Сразу после 4 часов утра он сообщил, что несколько "шахедов" прорываются на Киев с разных направлений, работала ПВО. Воздушная тревога в столице в общей сложности длилась 7 часов 14 минут. Отменили ее в 6:10, однако в 6:34 снова объявили воздушную тревогу в связи с угрозой атаки БПЛА.

По данным КГВА, российские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям. Силы ПВО уничтожили в воздушном пространстве Киева и на подступах к нему более трех десятков беспилотников.

"По данным оперативной сводки на эту минуту — в Киеве без пострадавших и разрушений. Данные предварительные, информация уточняется", — сказано в сообщении, опубликованном в 6:19.

Масштабная ночная атака БПЛА на момент публикации продолжается в части страны. Ночью взрывы, предварительно связанные с работой ПВО, по данным мониторинговых каналов, звучали в:

в Киевской области;

в пригороде Киева;

в Броварах/Борисполе;

в Днепропетровской области;

в Миргороде Полтавской области;

в Кременчуге Полтавской области;

в Нежине Черниговской области;

в Херсоне и Херсонском районе;

на Житомирщине;

в Сумах;

в Светловодске Кировоградской области.

Кроме атаки беспилотниками, враг поднимал в небо авиацию. Сначала — несколько бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" перед полночью, а в 2:37 в Астрахани взлетел МиГ-31К.

Как сообщал "Телеграф", на днях в Силах обороны предупредили, что россияне почти завершили подготовку к новому масштабному авиаудару по Украине. Скорее всего, он будет нацелен на транспортную инфраструктуру и энергетику.