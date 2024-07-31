Война — день 889: оккупанты ровняют города с землей и устраивают масштабные авиаудары

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают проводить активные наступательные действия в Донецкой области, а в сети все чаще мелькает упоминание о городе Торецк, который россияне ровняют с землей. Кроме того, в этом районе россияне пытаются обойти подразделения ВСУ с флангов и в случае успеха это будет иметь серьезные последствия для всего фронта. Также россияне активно давят на направлении Покровска, где им остаются считанные километры до того, чтобы перерезать ключевую дорогу, по которой Украина снабжает Константиновку и Часов Яр. Также ни на день не прекращаются дроновые удары по Украине, разрушительный эффект которых россияне подкрепляют запусками баллистических и крылатых ракет.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 31 июля. Более оперативную информацию вы можете Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Российская атака продолжается, а в воздушном пространстве Украины зафиксировано более 30 беспилотников.

00:00 Мониторинговые группы зафиксировали взлет до шести стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья". Если вылет боевой, то ракеты могут быть быть запущены в районе Энгельса около 1:30-2:30 или в районе Каспийского моря около 3:00-4:00.

С ситуацией в Украине за 28 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 886: ситуация на фронте накаляется, а россияне ровняют города с землей

О новостях и событиях 29 июля мы рассказывали здесь: Война — день 887: Украина чтит годовщину трагедии в Еленовке и бьет все глубже по России

О том, что происходило 30 июля, читайте в трансляции: Война — день 888: россияне ускоряют продвижение под Покровском и готовят масштабный обстрел