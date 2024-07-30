"Ждем чего-то масштабного". Что происходит на Покровском направлении, где россияне продвигаются к стратегической трассе

Несмотря на постоянное наступление РФ, не имеет значительных успехов в этом направлении.

Самым горячим участком фронта в Генштабе называют Покровское направление в Донецкой области. По состоянию на 30 июля, враг предпринял 32 попытки штурма украинских позиций.

Хотя продвижение России медленное, но оно заставляет украинские Силы обороны понемногу отступать. Движение по стратегической трассе на Константиновку простреливается, а именно город Покровск находится в 20 км от линии фронта и страдает от обстрелов россиян. Его оккупация приблизит россиян к админграницам Донецкой и Днепропетровской областей.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев говорит, что, несмотря на сложность ситуации, РФ не имеет значительных успехов в этом направлении. "Есть продвижение у россиян после штурма Авдеевки вглубь до 25-27 км. Но это расстояние они преодолели за пол года (украинские войска вышли из Авдеевки в феврале 2024 г. — Ред.). Поэтому в среднем продвижение в месяц это 2-2, 5 км. Это не серьезный успех, а тактический. Но это продвижение является постоянным", — прокомментировал "Телеграфу" эксперт.

Главная цель окупантов на этом направлении — перерезать доступ ВСУ к трассе Покровск-Константиновка, что является основным логистическим путем к большой группировке войск.

"При всей сложности ситуации – до нее еще 5 км. Учитывая темпы продвижения, россиянам придется еще не неделю-две, чтобы пройти это расстояние. Возможность огневого контроля над трассой действительно есть, но все равно сохраняется возможность для украинских сил ротации личного состава, подвоз боекомплектов, вывоз раненых", — объясняет Снегирев.

Аналитик отмечает, что оккупанты пытаются использовать летний период для получения определенных тактических успехов.

Военный, участвующий в обороне Донецкой области, на правах анонимности рассказал "Телеграфу", что россияне на некоторых участках этого направления преуспевают, но в основном большие штурмы не совершаются.

"Ждем что-то масштабное в ближайшее время", — говорит он.

Военнослужащий прогнозирует, что если за это время Силы обороны не получат нужное количество людей и надлежащее обеспечение боеприпасами, то возможность контрнаступления будет потеряна, а противник будет пытаться прорываться. Это может привести к потере еще некоторого участка местности.

"Но трассу Покровск-Константиновка они вряд ли смогут захватить. Особенно в ближайшие два месяца", — уверен собеседник "Телеграфа".

И он и Снегирев признают, что, среди прочего, причиной продвижения россиян на Покровском направлении является процесс принятия мобилизационного закона, затянувшийся на полгода. Неготовность представителей власти брать на себя ответственность и принимать непопулярные решения, привела к недобору в ряды Сил обороны и уменьшению темпов мобилизации. Пока медленным наступлением на Донбассе противник пытается истощать ВСУ.

"Великие вопросы к фортификационным сооружениям — по поводу их наличия и функционала на Покровском направлении", — добавляет аналитик Снегирев.

Собеседник "Телеграфа" в военных кругах уточняет, что на указанном участке нарыты противотанковые рвы, а также установлены "зубы дракона". "Но этого очень мало, местные власти этим вопросом мало занимаются", — говорит он.

Недавно военный 59-й бригады ВСУ Андрей Серган записал видео, на котором показал, что, несмотря на близость к линии фронта, в центре самого Покровска коммунальщики высаживают розы. Военный призвал местные власти вместо этого обустраивать фортификационные сооружения.

"Телеграф" обратился к Сергею Добряку, главе Покровской ВГА относительно ситуации в обществе, но он не удосужился предоставить комментарий.

Ранее в комментарии "Радио Свобода" он уточнил, что "те задачи (строительство фортификаций — Ред.), которые ставит военное руководство, мы выполняем — не больше, не меньше".

К чему готовятся на Покровском направлении и действительно ли там наблюдается слабая подготовка к наступлению россиян, "Телеграф" спросил и в Генштабе. Но там предоставить комментарий отказались.

Продвижение россиян под Покровском подтверждает британская разведка. В заявлении говорится, что россияне оккупируют деревни, приближаясь к городу.

Также, 30 июля, военные сообщили о начале боевых действий в Торецке. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко опроверг эту информацию. Между тем, аналитики DeepState сообщают, что начало битвы за Торецк является вопросом ближайшего времени.