Поставили командира перед фактом: как воины ВСУ вышли из полного окружения на Донбассе (карта)

К счастью, защитники живы и продолжают дальше сдерживать российских оккупантов

В ночь на 25 июля бойцам 31 ОМБр удалось прорваться из окружения оккупантов в полном составе севернее села Прогресс в Донецкой области. Это была крайне тяжелая операция, поскольку задержка хотя бы на пару часов могла привести ко второму кольцу оцепления.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что сразу два батальона оказались в полном окружении днем 24 июля.

"Вчера к северу от Прогресса был очень динамичный и напряженный день. Около 14:00, как и прогнозировалось, ряд наблюдательных пунктов 1 и 3 батальонов попал в полное окружение. Командир бригады так и не отдал приказ на прорыв, поэтому находившийся в том районе личный состав поставил того перед фактом, что ребята будут прорываться с боем", — говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям артиллерии, аэроразведки, смежных сил и четкому руководству офицеров на местах, воинам из 1 и 3 батальонов смогли вырваться из окружения в полном составе.

"Это была очень нервная и тяжелая операция. Задержка хотя бы на пару часов могла привести ко второму кольцу оцепления", — отметается в материале проекта.

К счастью, защитники живы и продолжают дальше сдерживать российских оккупантов.

31 и 47 ОМБр остаются на том участке главными столбами обороны. Им также помогают прикомандированные подразделения, которых достаточно много.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 24 июля в DeepState сообщали о серьезной ситуации, которая складывается возле села Прогресс. Украинские блогеры начали бить тревогу. Уже тогда противник пытался окружить Силы обороны, но "приказа на отход не было".