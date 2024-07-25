Поставили командира перед фактом: як воїни ЗСУ вийшли з повного оточення на Донбасі (карта)

На щастя, захисники живі й далі стримують російських окупантів

У ніч проти 25 липня бійцям 31 ОМБр вдалося прорватися з оточення окупантів у повному складі на північ від села Прогрес у Донецькій області. Це була вкрай важка операція, оскільки затримка хоча б на кілька годин могла призвести до другого кільця оточення.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що одразу два батальйони опинилися в повному оточенні вдень 24 липня.

"Вчора північніше Прогресу був вкрай динамічний та напружений день. Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1 та 3 батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", — йдеться в повідомленні.

Завдяки злагодженим діям артилерії, аеророзвідки, суміжних сил та чіткому керівництву офіцерів на місцях, воїни з 1 та 3 батальйонів змогли вирватися з оточення у повному складі.

"Це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення", — зазначається у матеріалі проєкту.

На щастя, захисники живі й далі стримують російських окупантів.

31 та 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Їм також допомагають відряджені підрозділи, яких чимало.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 24 липня в DeepState повідомляли про серйозну ситуацію, що складається біля села Прогрес. Українські блогери почали бити на сполох. Вже тоді противник намагався оточити Сили оборони, але "наказу на відхід не було".