Осінь буде гарячою: Росія готує новий наступ, а ЗСУ збираються контратакувати ― BILD

Про затишшя на фронті навіть не йдеться

Джерела BILD підтверджують, що Росія наступатиме у Запорізькій області вже восени. Окупаційні війська будуть тиснути у напрямку Гуляйполя та вже перекидають техніку поблизу Полог, проте українська армія теж готується та може контратакувати.

Судячи з усього, ця осінь буде гарячою, бо обидві сторони накопичують сили. При цьому російський наступ цілком може захлинутись, так вважають деякі західні експерти, пише BILD.

Росіяни вже концентрують свої сили на окупованих територіях Запорізької області. Вони перекидають техніку поблизу Полог. Як пише BILD з посиланням на неназваного ветерана ЗСУ, окупаційні війська будуть тиснути у напрямку Гуляйполя.

Населений пункт є стратегічним для України. Якщо Сили оборони його втратять, то росіяни будуть масовано тиснути у Запорізькій області.

ЗСУ теж планують розпочати контратакувальні дії вже з осені. Про це стало відомо ще до саміту НАТО у Вашингтоні. Україна вже до цього готується:

формуються нові бригади;

проводиться ротація;

укомплектовуються постраждалі частини.

Деякі західні експерти впевнені, що російський наступ вже найближчим часом "надірветься". У Нацгвардії також відмітили неможливість ворога постійно вести штурмові дії. Окупаційні війська перейдуть в оборону за місяць-півтора, вважає командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Росіяни розпочнуть наступ у Запорізькій області найближчим часом. Командування поставило їм дедлайн для окупації певних населених пунктів.

Раніше "Телеграф" писав, за яких умов ЗСУ можуть контратакувати. Їх назвали в ISW.