Скільки росіян намагаються наступати на Харківщині: у ЗСУ назвали цифру

Головні зусилля терористи зосередили на Глибокому та Вовчанську, а такоє намагаються штурмувати в деяких інших місцях

Російські терористи зосередили на півночі Харківщини та у тимчасово контрольованій ними Бєлгородській області до 30 тисяч одиниць особового складу. Цифри приблизні, оскільки терористи зараз займаються перегрупуванням своїх штурмових підрозділів.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків" Віталій Саранцев в ефірі Національного телемарафону. За його словами, терористи зараз намагаються тиснути на фронті кістяком з кількох підрозділів.

"Ворог здійснює перегрупування своїх штурмових груп. Це вже відомі нам 155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ та 18-та мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Це ті підрозділи, які діють в районі населеного пункту Глибоке. А в районі населеного пункту Вовчанськ ворог готує штурмові групи зі складу 138 окремої мотострілецької бригади 6-ї армії", – сказав речник.

Саранцев також розповів, що головні зусилля терористи зосередили на Глибокому та Вовчанську, а такоє намагаються штурмувати в деяких інших місцях. Зокрема ворог намагався наступати на позиції ЗСУ в районі Сотницького Козачка. Проте у росіян багато проблем: українські війська тримають під вогневим контролем переміщення терористів як на території "старої" України, так і на Бєлгородщині.

"У Вовчанську росіяни намагаються атакувати, розширити зону контролю в місті та просунутися по лівому флангу до населеного пункту Тихе. В районі села Лук’янці противник намагається взяти під контроль прилеглі до населеного пункту лісосмуги… Ми відслідковуємо переміщення техніки та ворога. Руйнуємо його логістику і шляхи постачання боєприпасів. Тому ворог наразі дуже мало використовує якусь броньовану або важку техніку. Артилерію противник використовує з території РФ, так само як і РСЗВ. Спеціальну техніку, якою ворог намагається десь окопуватись, зводити фортифікаційні споруди, ми так само виявляємо засобами розвідки та знищуємо", – додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в НАТО порахували, скільки російські окупанти втратили живої сили під час наступу на Харківську область.

Також в НАТО вважають, що перемогти на цьому напрямку Росія вже не зможе. Усі її досягнення будуть обмеженими та даватимуться великою кров'ю, оскільки Україна вже змогла стабілізувати фронт.

Як повідомляв "Телеграф", засновник підрозділу "Кraken" ГУР МОУ Костянтин Немічов розповів, що новий наступ на Харківську область, який РФ розпочав на початку травня, вже йде для окупантів "не гладко". Останнім часом на цьому напрямі вже ЗСУ проводять свої контратаки.