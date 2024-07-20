Росіяни готуються до нового наступу на Харківщині: військовий озвучив сроки

Росіяни шукають пролом в українській обороні

Російські окупанти залишаються активними в Харківській області та концентрують війська для нових атак. Є можливість, що нова спроба великого наступу відбудеться до кінця літа поточного року.

Про це розповів командир підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр Микола Волохов в ефірі каналу "Ми — Україна". За його словами, противник наразі демонструє надзвичайну активність.

За його словами, зараз українські військові змогли загнати росіян у бліндажі, тож зараз вони вже не можуть "спокійно дихати". Однак Волохов зазначає, що це не говорить про слабкість окупантів на Харківщині та додав, що загарбники намагаються знайти слабкі місця в українській обороні.

Водночас військовослужбовець додав, що знайти слабкості росіяни не можуть, а ЗСУ навіть місцями проводять контратаки.

"Загалом ситуація залишається складною і напруженою. Ми маємо інформацію, що ворог концентрує сили і, складно сказати коли, але буде ще одна спроба рухатися вперед. Тому що техніка і війська концентруються", — сказав Волохов і додав, що місце нового наступу буде зрозуміло з часом.

Як відомо, зараз у Харківській області активні бої розгортаються на Куп’янському напрямку, проте битви продовжуються і біля Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Росія веде підготовку до тривалої війни. За їхніми оцінками, бойові дії можуть продовжуватись аж до 2034 року.