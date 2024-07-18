Єдине бажання російських терористів – повністю знищити Україну та український народ

Російські терористи готуються воювати з Україною протягом наступних десяти років. Зокрема відомий алкоголік та "зампред голови Ради безпеки" Росії Дмитро Медведєв дав коментар російським пропагандистам, де заявив, що Росія хоче зруйнувати українську державність протягом десятиліття.

Про це повідомляє у своєму звіті за 17 липня Інститут вивчення війни (ISW). Зазначається, що Медведєв у коментарі російському пропагандистському виданню "Аргументы и факты" заявив, що Україна "ніколи" не стане членом НАТО: мовляв, до 2034 року керівництво НАТО зміниться, а України нібито вже може не існувати.

Російська пропаганда, попри те, що Медведєв прямо не сказав, що Україна припинить своє існування до 2034 року, негайно почали публікувати статті на тему того, що Медведєв нібито "передбачив зникнення України до 2034 року". Таким чином пропагандисти намагаються сформувати в Росії суспільні очікування, що Росія зможе виграти війну протягом десяти років.

Втім, таким чином російські пропагандисти стріляють в ногу тим російським чиновникам, які транслюють наративи про "готовність Росії до переговорів". Після таких заяв пропагандистів на чолі з алкоголіком Медведєвим стає зрозуміло, що єдине бажання російських терористів – повністю знищити Україну та український народ.

"Ні Україна, ні Захід не можуть розраховувати на переговори з Росією на російських умовах, якщо російські умови базуються на викоріненні України та її народу в найближчі десять років", – резюмували аналітики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний план за всіма аспектами "формули миру" буде готовий до кінця 2024 року. Нині Україна працює над трьома пріоритетними складниками цього плану: енергетика, продовольча безпека та обміни полоненими.

Раніше "Телеграф" повідомляв про заяву Зеленського щодо переговорів з Росією. За словами очільника української держави, він готовий вести діалог про те, щоби закінчити війну.