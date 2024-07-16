Пєсков заявив, що в Україні обманюють населення: його підняли на сміх навіть росіяни (фото)

Він сподівався, що кількість прихильників переговорів в Україні зростатиме

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що український народ обманюють і промивають мозок. Мало того, він вважає, що величезна частина українців виступають за мирний договір з РФ. Соцмережі швидко відреагували на цю заяву — політика засміяли навіть його співгромадяни.

Його слова наводять російський телеграм-канал SHOT. Він додав, що більшість українців виступають проти переговорів із Росією.

"Народ обдурюють, йому промивають мізки, розпалюють ненависть до всього російського", — додав чиновник.

Він зазначив, що більшість українців виступають проти мирних переговорів із Росією. Однак Пєсков впевнений, що ця кількість людей надалі зростатиме.

Ці слова Дмитра Пєскова викликали бурхливу реакцію навіть у самих росіян. У коментарях під відео вони засміяли речника.

"Вусатий, а ти не розпалюєш ненависть до всього заходу, га?

"Кому кому, але не йому говорити про обдурювання", — пишуть у коментарях.

Скрин до відео Пєскова

Деякі зазначають, що обдурювання припиниться, якщо Росія перестане лізти зі своїм російським світом. Користувачі мережі також додають, що у Росії ситуація аналогічна.

Нагадаємо, раніше Пєсков зробив заяву, що Росія не має відношення до події в Києві та обстрілу дитячої лікарні "Охматдит". За його словами, трагедія нібито сталася через падіння "антиракети" цинічну заяву про удар по "Охматдиту".

Дмитро Пєсков також зазначав, що підхід РФ до війни проти України та її завершення всім відомий. Росія братиме участь у будь-якому новому саміті щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні лише у випадку, якщо це відповідатиме її позиції.