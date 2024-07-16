Песков заявил, что в Украине оболванивают население: его подняли на смех даже россияне (фото)

Он понадеялся, что количество сторонников переговоров в Украине будет расти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинский народ оболванивают и промывают мозги. Более того — он считает, что огромная часть украинцев выступают за мирный договор с РФ. Соцсети быстро отреагировали на это заявление — политика засмеяли даже его сограждане

Его слова приводят российский телеграм-канал SHOT. Он добавил, что большинство украинцев выступает против переговоров с Россией.

"Народ оболванивают, ему промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому", — добавил чиновник.

Он отметил, что большинство украинцев выступает против мирных переговоров с Россией. Однако Песков уверен, что это количество людей будет в дальнейшем расти.

Эти слова Дмитрия Пескова вызвали бурную реакцию даже у самих русских. В комментариях под видео они засмеяли пресс-секретаря.

"Усатый, а ты не разжигаешь ненависть ко всему западу, а?

"Кому кому, но не ему говорить про оболванивание", — пишут в комментариях.

Скрин к видео Пескова

Некоторые отмечают, что "оболванивание" прекратится, если Россия перестанет лезть со своим русским миром. Пользователи сети также добавляют, что в России ситуация аналогичная.

Напомним, ранее Песков сделал заявление, что Россия не имеет отношения к происшествию в Киеве и обстрелу детской больницы "Охматдет". По его словам, трагедия якобы произошла из-за падения "антиракеты"циничное заявление об ударе по "Охматдету".

Дмитрий Песков также отмечал, что подход РФ к войне против Украины и ее завершению всем известен. Россия будет участвовать в любом новом саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине только в случае, если это будет соответствовать ее позиции.