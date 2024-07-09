Песков сделал новое циничное заявление об ударе по "Охматдету"

Сомнений нет

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не имеет отношения к происшествию в Киеве и обстрелу детской больницы "Охматдет". Трагедия якобы произошла из-за падения "антиракеты" (ракеты ПВО — Ред.).

Об этом он заявил российским СМИ, подтверждая слова Минобороны РФ о том, что на здание якобы упала украинская ракета ПВО.

"Призываю вас руководствоваться заявлением Минобороны РФ, исключающим, что имел место удар по гражданским целям, и указывающий на то, что произошло падение антиракеты . Мы не наносим удары по гражданским целям", — сообщил Песков.

Путинист настаивает, что целью российских ударов являются исключительно объекты, связанные с военным потенциалом Украины.

В то же время, после публикации момента попадания ракеты в "Охматдет", российские фейки о падении украинской ракеты ПВО не подтвердились. Равно как и информация о том, что российская ракета целилась в другой объект, а украинское ПВО якобы подбило ее и изменило курс.

На кадрах видео видно прямое попадание без каких-либо дополнительных помех. В сети уже сравнили российскую ракету Х-101, летевшую в аккурат в детскую больницу и ракету от ЗРК "Patriot". Сомнения быть не может — в "Охматдет" попала российская Х-101.

Напомним, пресс-центр СБУ подтвердил, что для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101. На месте трагедии были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть ее руля.

Ранее "Телеграф" писал, что западные политики ошеломлены ударом РФ по "Охматдету".