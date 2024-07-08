"Гореть вам в аду": россияне не нарадуются ракетному удару по "Охматдету", украинцы полны ярости

Российская ракета летела прямо в детское заведение

В сети Интернет начала появляться реакция россиян на террористический удар РФ по детской больнице в Киеве, который произошел в понедельник, 8 июля. Нелюди радуются попаданию ракеты в заведение и не против повторного удара.

Один из российских пабликов опубликовал фотографию, на которой больные малыши со своими мамами находятся на улице вместе с медицинским оборудованием, которое поддерживает их жизненные функции. "Эвакуированные мамочки с больными детишками из больницы Охматдет, в двор которой упала сбитая ракета. Один я думаю о повторном ударе Кинжалом?" – говорится в сообщении.

Заметим, что РФ целенаправленно направила ракету в детское заведение. Это, в частности, доказывают стоп-кадры, сделанные из видео очевидцев. Российская ракета летит прямо в детское учреждение здравоохранения.

Как отметил президент Владимир Зеленский: "Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления".

В то же время в Минобороны РФ сразу открестились от атаки на детскую больницу и спели традиционную песню о том, как Киев сам себя обстреливает, а подбитая ракета упала во двор больницы только из-за работы ПВО.

Однако для большинства украинцев подобные заявления Минобороны РФ давно стали пустым звуком. Кто, как не мы знаем, куда целит Россия и какой безумный террор творит против гражданского населения Украины. В комментариях – сплошная ярость.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне массированно атаковали Киев ракетами. В результате атаки пострадала не только детская больница. Разрушения зафиксированы и в других районах города. Кроме того, россияне нанесли удар и по Днепру. Ныне известно, что пострадала многоэтажка и СТО.