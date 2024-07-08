Баллистика, крылатые ракеты и "Кинжалы": что известно о последствиях удара по Украине (карта)

Цель врага — гражданская инфраструктура

В понедельник, 8 июля, во время утренних обстрелов Украины, российские террористы запустили более 40 ракет разных типов.

По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения. Были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, применяется баллистика, а также был пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Аналитики показали карту полета вражеских ракет над Украиной. Соответствующий пост появился в мониторинговом Telegram-канале "Повітряний простір України".

Цель врага — гражданская инфраструктура.

Отмечается, что карта приблизительная. Не все цели могут быть точно отображены.

Однако уже известно, что в результате массированной атаки в Киеве повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, станция метро и детская больница "Охматдет". Уже известно о 7 погибших и 9 пострадавших. Под завалами находятся люди, работает ГСЧС.

Кроме того, Кривой Рог тоже оказался под ударом врага. Известно, что есть несколько попаданий по административному зданию промышленного предприятия. Известно о 10 погибших и 31 пострадавшем. Разбор завалов продолжается.

В Днепре есть попадание в СТО и жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее "Телеграф" сообщил своим читателям о последствиях ночной атаки по Украине.