Балістика, крилаті ракети та "Кинджали": що відомо про наслідки удару по Україні (мапа)

Мета ворога — цивільна інфраструктура

У понеділок, 8 липня,під час ранкових обстрілів України російські терористи запустили понад 40 ракет різних типів.

За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння. Були пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95, застосовується балістика, а також був пуск ракет "Кинжал" та "Калібрів". У мережі писали про додатковий виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.

Аналітики показали мапу польоту ворожих ракет над Україною. Відповідний пост з’явився у моніторинговому Telegram-каналі "Повітряний простір України".

Мета ворога – громадянська інфраструктура.

Зазначається, що картка є приблизною. Не всі цілі можуть бути точно відображені.

Проте вже відомо, що внаслідок масованої атаки у Києві пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, станцію метро та дитячу лікарню "Охматдит". Вже відомо про 7 загиблих та 9 постраждалих. Під завалами перебувають люди, працює ДСНС.

Крім того, Кривий Ріг також опинився під ударом ворога. Відомо, що є кілька попадань адміністративною будівлею промислового підприємства. Відомо про 10 загиблих та 31 потерпілого. Розбір завалів продовжується.

У Дніпрі є потрапляння до СТО та житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше "Телеграф" повідомив своїх читачів про наслідки нічної атаки по Україні.