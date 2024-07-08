Чистый террор и тактика зла: западные политики ошеломлены ударом РФ по "Охматдету"
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Так выглядит готовность России к переговорам
Западные партнеры и политики шокированы ракетным ударом России по Украине, в том числе и по детской больнице "Охматдет". Они называют РФ самой большой угрозой для мира и самым коварным государством.
"Телеграф" собрал главные реакции западных дипломатов и политиков на массированную ракетку атаку 8 июля.
По словам президента Чехии Петра Павела, удар по Украине в очередной раз доказывает то, что дикторы РФ Владимир Путин не остановится.
"Это доказательство того, что путинская РФ не остановится ни перед чем. Нападения на наиболее уязвимых нельзя простить. Россия — самая большая угроза, к которой должны быть тщательно готовы", — написал он.
Премьер Великобритании Кир Стармер не был голословным и отметил: "Нападение на невинных детей — самый порочный поступок".
В то же время премьер Эстонии Кая Каллас напомнила, что террор России в очередной раз доказывает, что Европа и Запад должны поддерживать Украину еще больше.
"Это напоминание о том, почему мы должны поддерживать Украину и почему откровенные российские военные преступники должны быть привлечены к ответственности", — написала она.
По словам премьера Латвии Эвики Силиня, удар РФ накануне юбилейного саммита НАТО — самая позорная тактика.
"Это злая и трусливая тактика запугивания демократического мира накануне саммита НАТО", — сказала она.
Посол США в Украине Бриджет Бринк в отчаянии пишет: "Ужасные кадры из больницы "Охматдет", которая была поражена во время массированного ракетного обстрела России сегодня утром. Наши мысли с детьми и их семьями".
По словам немецкого посла Мартина Егера, это военное преступление кремлевского режима в очередной раз доказывает "готовность" российского диктатора Владимира Путина к любым мирным переговорам.
"Много жертв в Киеве, есть погибшие, раненые. Это война против гражданского населения. Так выглядит готовность России к переговорам и ее желание к миру", — написал он в соцсети Х.
Посол Австрии Арад Бенке тоже разделил мнение мировых лидеров, назвав удар россиян по детской больнице "чистым террором".
"На этот раз попали в детскую больницу Охматдет. Австрия много лет поддерживала этот центр и многие его отделения. Это заведение, которое заботится о младенцах и детях. Эта российская атака — чистый террор", — подчеркнул он.
Ранее "Телеграф" писал, что летело на города Украины во время массированной атаки и сколько ракет удалось сбить.