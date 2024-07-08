Чистый террор и тактика зла: западные политики ошеломлены ударом РФ по "Охматдету"

Так выглядит готовность России к переговорам

Западные партнеры и политики шокированы ракетным ударом России по Украине, в том числе и по детской больнице "Охматдет". Они называют РФ самой большой угрозой для мира и самым коварным государством.

"Телеграф" собрал главные реакции западных дипломатов и политиков на массированную ракетку атаку 8 июля.

По словам президента Чехии Петра Павела, удар по Украине в очередной раз доказывает то, что дикторы РФ Владимир Путин не остановится.

"Это доказательство того, что путинская РФ не остановится ни перед чем. Нападения на наиболее уязвимых нельзя простить. Россия — самая большая угроза, к которой должны быть тщательно готовы", — написал он.

Премьер Великобритании Кир Стармер не был голословным и отметил: "Нападение на невинных детей — самый порочный поступок".

В то же время премьер Эстонии Кая Каллас напомнила, что террор России в очередной раз доказывает, что Европа и Запад должны поддерживать Украину еще больше.

"Это напоминание о том, почему мы должны поддерживать Украину и почему откровенные российские военные преступники должны быть привлечены к ответственности", — написала она.

По словам премьера Латвии Эвики Силиня, удар РФ накануне юбилейного саммита НАТО — самая позорная тактика.

"Это злая и трусливая тактика запугивания демократического мира накануне саммита НАТО", — сказала она.

Посол США в Украине Бриджет Бринк в отчаянии пишет: "Ужасные кадры из больницы "Охматдет", которая была поражена во время массированного ракетного обстрела России сегодня утром. Наши мысли с детьми и их семьями".

По словам немецкого посла Мартина Егера, это военное преступление кремлевского режима в очередной раз доказывает "готовность" российского диктатора Владимира Путина к любым мирным переговорам.

"Много жертв в Киеве, есть погибшие, раненые. Это война против гражданского населения. Так выглядит готовность России к переговорам и ее желание к миру", — написал он в соцсети Х.

Посол Австрии Арад Бенке тоже разделил мнение мировых лидеров, назвав удар россиян по детской больнице "чистым террором".

"На этот раз попали в детскую больницу Охматдет. Австрия много лет поддерживала этот центр и многие его отделения. Это заведение, которое заботится о младенцах и детях. Эта российская атака — чистый террор", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" писал, что летело на города Украины во время массированной атаки и сколько ракет удалось сбить.