Единственное желание российских террористов – полностью уничтожить Украину и украинский народ

Российские террористы готовятся воевать с Украиной в течение следующих десяти лет. В частности, известный алкоголик и "зампред председателя Совета безопасности" России Дмитрий Медведев дал комментарий российским пропагандистам, где заявил, что Россия хочет разрушить украинскую государственность за десятилетие.

Об этом сообщает в своем отчете за 17 июля Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что Медведев в комментарии российскому пропагандистскому изданию "Аргументы и факты" заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО: мол, к 2034 году руководство НАТО изменится, а Украина якобы уже может не существовать.

Российская пропаганда, несмотря на то, что Медведев прямо не сказал, что Украина прекратит свое существование до 2034 года, немедленно начали публиковать статьи по теме, что Медведев якобы "предсказал исчезновение Украины до 2034 года". Таким образом, пропагандисты пытаются сформировать в России общественные ожидания, что Россия сможет выиграть войну в течение десяти лет.

Впрочем, таким образом, российские пропагандисты стреляют в ногу тем российским чиновникам, которые транслируют нарративы о "готовности России к переговорам". После таких заявлений пропагандистов во главе с алкоголиком Медведевым становится понятно, что единственное желание российских террористов полностью уничтожить Украину и украинский народ.

"Ни Украина, ни Запад не могут рассчитывать на переговоры с Россией на российских условиях, если российские условия базируются на искоренении Украины и ее народа в ближайшие десять лет", – резюмировали аналитики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план по всем аспектам "формулы мира" будет готов к концу 2024 года. В настоящее время Украина работает над тремя приоритетными составляющими этого плана: энергетика, продовольственная безопасность и обмен пленными.

Ранее "Телеграф" сообщал о заявлении Зеленского о переговорах с Россией. По словам главы украинского государства, он готов вести диалог о том, чтобы закончить войну.