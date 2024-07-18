Росіяни могли просунутися вглиб Донеччини: подробиці від Генштабу та DeepState (карта)

На сході зараз справжнє пекло

Росіяни продовжують інтенсивно штурмувати позиції Сил оборони, найгарячіше ― у Донецькій області. За добу окупаційні війська просунулись у Калинівці, Залізному та поблизу Карлівки.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Відповідні оновлення вже можна побачити на карті боїв.

Росіяни за останню добу розширили свій контроль у Калинівці та Залізному. На карті вже видно, що у ці села увійшли окупаційні війська.

Калинівка на карті DeepState

Залізне на карті DeepState

Окупаційні війська продовжують просування на Покровському напрямку. Вони розширили зону контролю на північному сході від Карлівки.

Карлівка на карті DeepState

За даними Генштабу на ранок 18 липня, за останню добу на фронті було зафіксовано 144 бойових зіткнення. Конкретні села у зведенні не згадали.

Проте була загальна характеристика по напрямках. На Покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів. Зазначимо, що за даними DeepState ворог просунувся поблизу Карлівки.

На Краматорському напрямку основні зусилля росіяни зосередили на штурмі населених пунктів навколо Часового Яру. Саме там і знаходиться вже окупована Калинівка. Війська противника намагались шість разів прорвати оборону ЗСУ.

На Торецькому напрямку здійснено 29 ворожих атак. Вони зосереджені і районах Нью-Йорка та Північного.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки українських військових зникло в Кринках. На лівому березі Херсонщини багато зниклих безвісти. Їх утричі більше, ніж загиблих.