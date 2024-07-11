"Є ознаки тактичної кризи": військовий експерт оцінив ситуацію біля Торецька та Нью-Йорка

Ситуація може погіршитись

На Торецькому напрямку точаться серйозні бої — росіяни знищують забудову артилерією та авіабомбами. На цьому напрямку є ознаки тактичної кризи.

Противник також просувається на півдні та заході від Нью-Йорка. Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт Олег Старіков.

Бої за Торецьк

"Бої ведуться там дуже серйозні. Торецьк є одним із основних напрямків, де є ознаки тактичної кризи", ― сказав Старіков.

Ворог обстрілює Торецьк з артилерії та задіює велику кількість авіації, щоб знищити забудову. Це одна з тактик війни, коли перед штурмом проводиться артпідготовка. У Росії, крім артилерії, є й потужні авіабомби, які вона й застосовує.

"Річ у тому, що не тільки обстрілюються [населені пункти ― ред.] з артилерії, але й залучена велика кількість авіації, в тому числі бомбардувальної авіації. Для чого це робиться? Це робиться, щоб знищити всю забудову...

Він [ворог — ред.] перекинув на Торецький напрямок велику кількість авіації і зараз йде вибивання, знищення забудови. Наступним етапом, звісно, будуть штурмові дії", ― сказав Старіков.

Ситуація у Нью-Йорку

Військовий експерт наголосив, що аналізуючи ситуацію на Торецькому напрямку, важливо звернути увагу і на Нью-Йорк. Це місто знаходиться за 10 км від Торецька.

Росіяни підійшли до південних околиць Нью-Йорка і просунулися на захід. Зараз там тривають запеклі бої.

"Росіяни вже підійшли до південних околиць [Нью-Йорка ― ред.], там ведуться бойові дії. Але ще надійшла інформація, я якраз перевіряв, що вони пішли в тому числі на захід, десь один кілометр вони ще й на захід пробилися", ― сказав Старіков.

Окупаційні війська у такий спосіб розширюють зону ведення бойових дій. Вони мають дві мети.

"Вони в такий спосіб розширюють зону контролю, зону ведення бойових дій. Для чого? Для того, щоб ми їм у фланг не вдарили, й друге, щоб ми якнайбільше використовували свої ресурси, щоб не могли перекинути на загрозливі ділянки", ― сказав Старіков.

Що відбувається на Торецькому напрямку: висновки

"Висновок такий: є на Торецькому напрямку певні ознаки тактичної кризи. Якщо Командування ЗСУ не локалізує цю кризу, то ситуація погіршуватиметься, і противник буде далі-далі просуватися", ― сказав експерт.

На Торецькому напрямку не найскладніша ситуація. Справи гірші на Покровському напрямку.

"Поки що такої ситуації, як на Покровському напрямку, там на Торецькому поки що немає. На Покровському набагато складніше", ― сказав Старіков.

Зазначимо, що у розмові експерт звернув увагу на один важливий момент. Російські війська на Торецькому напрямку демонструють високий рівень оперативної майстерності. Недооцінка противника може призвести до поразки.

"Реально ведуться бойові дії з високим рівнем оперативної майстерності. Якщо не поважаєш противника та недооціниш його, це може призвести до поразки. Сказав не я, сказав Норман Діксон у "Психології військової некомпетентності". Ось у цій книзі написано, до чого призводить недооцінка противника і шапкозакидальні настрої", ― сказав Старіков.

Для довідки: відстань між Торецьком та Нью-Йорком по прямій складає всього 10 км. Ці міста знаходяться у Донецькій області. За останні два тижні ворог суттєво посилив тиск у районах цих населених пунктів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни вдарили ФАБ-3000 по Нью-Йорку. Це була очевидна ознака підготовки штурмових дій на Торецькому напрямку.