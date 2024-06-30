Битва за Торецьк починається: оглядач вказав на тривожний момент (відео)

Росіяни готові стерти з лиця землі чергове українське місто

Окупаційні війська вдарили потужною авіабомбою ФАБ-3000 по Нью-Йорку Донецької області, хоча раніше використовували ці снаряди для обстрілу Харківщини. Цей тривожний момент може вказувати на те, що починається битва за Торецьк.

Нью-Йорк є найпівденнішим населеним пунктом у Торецькій агломерації. Удар по ньому вказує на те, що скоро росіяни почнуть активно просуватись на цьому напрямку, вважає військовий аналітик Олександр Коваленко.

Про що говорить удар ФАБ-3000 по Нью-Йорку

Аналітик звернув увагу, що скидання авіабомби, вага якої складає аж три тонни, відбувалось з ближньої території. Її скинув російський літак Су-34 та полетів назад неушкодженим. Це вказує на те, що російські літаки вільно себе відчувають над територією Донецької області.

"Сам факт застосування ФАБ-3000 М-54 по Нью-Йорку говорить про те, що Торецьку агломерацію найближчим часом почнуть стирати з лиця землі як і всі інші міста, перед початком наступу", ― написав Коваленко.

Це вказує на початок битви за Торецьк. Росіяни розпочнуть її з тотального знищення населених пунктів, які знаходяться поряд з цим містом.

"Можна вважати, що битва за Торецька починається. І починається вона з тотального знищення агломерації", ― написав Коваленко.

Аналітик поставив риторичне питання стосовно того, чи варто нагадувати партнерам про те, що Україні треба більше ППО та літаків F-16. Зазначимо, що Київ просить у союзників створити безпольотну зону на заході країні. Це потрібно для захисту цивільного населення, енергетичних об’єктів та промисловості.

Для довідки: ФАБ-3000 М-54 УМПК має вагу у 3 тонни, з них 1,2 тонни припадає на бойову частину. Вперше Росія застосувала авіабомбу, вдаривши по Липцях Харківської області. ФАБ-3000 впала поблизу відділення Нової Пошти. При її влучанні утворюється вирва у півтора десятка метра.

Де Торецьк на карті України

Торецьк ― місто у Бахмутському районі Донецької області. Наразі це адміністративний центр Торецької громади. Знаходиться у 55 км від тимчасово окупованого Донецька. До Нью-Йорка, який нещодавно атакували росіяни, по прямій усього 10 км.

Місто знаходиться неподалік від лінії зіткнення

Експерти неодноразово заявляли, що росіяни планують влітку захопити Торецьк. Нещодавно вони активізувались на цьому напрямку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про російську авіабомбу ФАБ-3000. На фронті її почали застосовувати ще у березні, але тепер РФ б’є ними й по мирних населених пунктах.