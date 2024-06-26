"Діють за однаковою схемою": яке місто зараз під найбільшою загрозою наступу РФ

Загарбники намагаються вирівнювати свою наступальну лінію фронту

Останнім часом російські окупанти активізувалися в Торецькому районі Донецької області. Не виключено, що таким чином супротивник намагається загрожувати Кліщіївці.

Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пише РБК-Україна. За його словами, українські воїни роблять все можливе, щоб блокувати ворога та дати йому шанс

"Окупанти зайшли до Шуми, а цей населений пункт, який у принципі зараз перебуває у низині стосовно наших позицій. Відповідно, панівні висоти контролюються українськими військами, які роблять все можливе, щоб блокувати ворога і не дати йому просуватися", — каже Мусієнко. .

Експерт вважає, що на цей напрямок можуть бути спрямовані додаткові сили підтримки українських військ. До того ж тільки зараз ситуація з постачанням боєприпасів від партнерів у країні стає трохи кращою.

"Тому думаю, що будуть сконцентровані наші сили на тому, щоб завдавати окупантам максимальних втрат, уповільнювати темпи їхніх операцій з метою не дати їм зайти в Торецьк або просунутися далі. Але тут уже лише бойові дії покажуть, як ситуація складеться", — пояснює Мусієнко.

Він також не виключає, що активізацією у районі Торецька загарбники хочуть загрожувати Кліщіївці. У тому числі намагаючись розвивати навколо населеного пункту флангові атаки.

"Бо з північного флангу російські війська наступають на Кліщіївку. Думаю, що вони так само прагнутимуть з південного флангу розвивати наступ у бік Кліщіївки. Але тільки з півдня з метою витіснення нашого угрупування з цього населеного пункту та вирівнювання фронту в районі Часового Яру та так само з метою просунутися в районі Торецька. Тобто, це на сьогодні операція флангова», — пояснив співрозмовник.

Тобто таким чином російські загарбники намагаються вирівнювати свою наступальну лінію фронту. Це та мета супротивника, яка простежується у цьому напрямі.

До того ж загарбники діють за однаковою схемою, наступаючи на сході: флангові атаки, спроби взяти в оточення або в оточення українські війська, вирівнювати лінію фронту та блокувати логістику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, скільки ще ситуація на фронті буде складною.