"Действуют по одинаковой схеме": какой город сейчас под наибольшей угрозой наступления РФ

Захватчики пытаются выравнивать свою наступательную линию фронта

В последнее время российские оккупанты активизировались в районе Торецка Донецкой области. Не исключено, что таким образом противник пытается угрожать Клещеевке.

Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишет РБК-Украина. По его словам, украинские воины делают все возможное, чтобы блокировать врага и дать ему шанса

"Оккупанты зашли в Шумы, а этот населенный пункт, который в принципе сейчас находится в низине по отношению к нашим позициям. Соответственно, господствующие высоты контролируются украинскими войсками, которые делают все возможное, чтобы блокировать врага и не дать ему продвигаться", — говорит Мусиенко.

Эксперт считает, что на это направление могут быть направлены дополнительные силы поддержки украинских войск. К тому же, только сейчас ситуация с поставкой боеприпасов от партнеров в стране становится немного лучше.

"Поэтому думаю, что будут сконцентрированы наши силы на том, чтобы наносить оккупантам максимальные потери, замедлять темпы их операций с целью не дать им зайти в Торецк или продвинуться дальше. Но здесь уже только боевые действия покажут как ситуация сложится", — объясняет Мусиенко.

Он также не исключает, что активизацией в райне Торецка захватчики хотят угрожать Клещеевке. В том числе, пытаясь развивать вокруг населенного пункта фланговые атаки.

"Потому что с северного фланга российские войска наступают на Клещеевку. Думаю, что они так же будут стремиться с южного фланга развивать наступление в сторону Клещеевки. Но только с юга с целью вытеснения нашей группировки из этого населенного пункта и выравнивания фронта в районе Часового Яра и так же с целью продвинуться в районе Торецка. То есть это на сегодняшний день операция фланговая", — пояснил собеседник.

То есть, таким образом российские захватчики пытаются выравнивать свою наступательную линию фронта. Это и есть та цель противника, которая прослеживается в данном направлении.

К тому же, захватчики действуют по одинаковой схеме, наступая на востоке: фланговые атаки, попытки взять в полуокружение или в окружение украинские войска, выравнивать линию фронта и блокировать логистику.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, сколько еще ситуация на фронте будет сложной.