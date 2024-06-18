Россияне создали 10-тысячную группировку для нового наступления: что хотят захватить (карта)

Враг проводит подготовительные мероприятия

Россияне нарастили численность своих войск для наступления на Боровую (Харьковская область). На участке от Райгородки до Нововодяного враг сконцентрировал до 10 000 личного состава и около 450 ВВТ (вооружение и военная техника), из которых 200 артсистем.

"Цель очевидна — попытка повторить прошлогоднее наступление на Боровую. Против врага протяжную оборонительную линию на направлении сейчас удерживает 3 ОШБр. Тем не менее, силы остаются несоразмерными, оккупанты преобладают в количестве, применяют дополнительные подразделения и ведут интенсивные штурмовые действия вдоль всей полосы наступления", — сообщили в пресс-службе. deepstate.

По данным аналитиков, россияне развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, представленных 236 артиллерийской бригадой и 11 полками. Среди них 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских.

Кроме того, туда привлечены наемники из нерегулярных армейских подразделений. В частности, речь идет о "шторме v", "черной мамбе", "фиксиках" и "ЧВК патриотах". Для поддержания порядка прибыло подразделение БАРС-14.

Отмечается, что последние три недели враг проводит подготовительные мероприятия, прощупывая слабые места в обороне ВСУ. Происходят непрерывные штурмы позиций 3 Отдельной штурмовой бригады. Враг теряет личный состав, однако еженедельно на смену прибывает от 200 до 400 мобилизованных россиян. Их хватает не только на восполнение потерь, но и на наращивание группировки. По словам аналитиков, в настоящее время тактика "мясных штурмов" не дала существенного результата только потому, что на участке находится сильная бригада. Однако силы далеко не равны, подчеркнули они.

"По имеющейся информации, противник планирует повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новогоровка, а затем уже на Первомайское-Чернещина. Исходя из данной ситуации, важно не повторить прошлогодних ошибок, так как уровень управления войсками у кацапов несколько вырос. Вызывает беспокойство и наличие значительного числа наемников, используемых в основном для штурмовых, а не оборонительных действий", — резюмировали в deepstate.

Для справки: поселок городского типа Боровая расположен на левом берегу Оскольского водохранилища в Изюмском районе Харьковской области. С 14 апреля по 3 октября 2022 г. населенный пункт находился под российской оккупацией.

Как сообщал "Телеграф", источник в НАТО, знакомый с этим вопросом, заявил, что во время наступления на севере Харьковской области, которое началось 10 мая, российские террористы понесли огромные потери. В среднем, россияне теряли при наступлении до 1000 единиц живой силы ежедневно.