Астрономические цифры: в НАТО подсчитали потери россиян в Харьковской области

В НАТО считают, что победить в этом направлении Россия уже не сможет

Во время наступления на севере Харьковской области Украины, которое началось 10 мая, российские террористы понесли огромные потери. В среднем, россияне теряли при наступлении до 1000 единиц живой силы ежедневно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственный источник НАТО, знакомый с подсчетом потерь. В Альянсе воспринимают цифры российских потерь как "астрономические", при этом речь идет исключительно только о погибших.

"Достижения в Харьковской области, похоже, достались России достаточно дорогой ценой. Россия, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день, что является достаточно астрономической цифрой", – отметил источник.

Также в НАТО считают, что победить в этом направлении Россия уже не сможет. Все ее достижения будут ограничены и даваться большой кровью, поскольку Украина уже смогла стабилизировать фронт.

Как сообщал "Телеграф", основатель подразделения "Kraken" ГУР МОУ Константин Немичев рассказал, что новое наступление на Харьковскую область, которое РФ начала в начале мая, уже идет для оккупантов "не гладко". В последнее время в этом направлении уже ВСУ проводят свои контратаки.

Напомним, ранее мы писали о том, что уничтожение украинскими военными ударных позиций российских террористов по ту сторону границы значительно снизило интенсивность обстрелов Харькова.