Стало меньше обстрелов Харькова: Терехов прокомментировал разрешение США бить по РФ американским вооружением

Это не снимает потребность города в противовоздушных комплексах для защиты от российской авиации

Уничтожение украинскими военными ударных позиций российских террористов по ту сторону границы значительно снизило интенсивность обстрелов Харькова. В этом очень помогло разрешение Соединенных Штатов бить по целям на территории России американским вооружением.

Об этом сказал городской голова Харькова Игорь Терехов в интервью Reuters. По его словам, благодаря разрешению США в Харькове стало гораздо меньше российских обстрелов, если сравнивать с маем.

"Это помогло. Возможно, именно поэтому последние несколько недель в Харькове спокойнее и не было таких больших обстрелов, как, например, в мае", — сказал он.

Впрочем, добавил мэр, это не снимает потребность города в противовоздушных комплексах. Особенно в мире того, что Харьков принял 11,5 тысячи человек, сбежавших с северной Харьковщины, где сейчас идут боевые действия.

Напомним, что о разрешении США бить по России западным оружием стало известно в конце мая. Сначала появилась информация о том, что Байден дал разрешение втайне от публики, но позже подтвердили это в Офисе президента Украины.

А госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что ограничения США будут подстраиваться под нужды Украины. Он не исключил, что возможно в будущем география ударов расширится.

В НАТО считают, что Украина должна получить право бить по России любым западным оружием без ограничений дальности. Это необходимо, чтобы Вооруженные силы Украины могли эффективно обороняться против российских террористов.