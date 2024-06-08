Россияне перекидывают резервы, а ВСУ уничтожают их технику: что происходит на Харьковском и Донецком направлениях (карта)

Враг перешел к новой тактике

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, в частности в Волчанске, к которому российская армия перекидывает дополнительные силы. В то же время на Торецком направлении в Донецкой области ВСУ уничтожили вражеский САУ "Тюльпан".

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. По его словам, захватчики не оставляют надежд захватить Волчанск.

"Есть такая информация, что противник продолжает наращивать группировку своих войск путем перекидывания как дополнительных полков и бригад по другим направлениям, так и пытается перемещать подразделения в районе линии нашей госграницы и привлекать воздушно-десантные войска РФ — 11, 44 армейских корпуса", — рассказал военный.

Волчанск на карте

Он отметил, что российская армия для поддержки своих действий придерживается тактики выставления "заградительных отрядов" из подразделений "Ахмат". Для осуществления наступления на Харьковщине оккупанты уже пытаются перекидывать войска с территории Херсонщины. Основная из причин такого решения – значительные потери.

Также враг продолжает применять тяжелую технику по всем направлениям, но украинская армия уничтожает ее при любом случае. Так, на Торецком направлении ВСУ уничтожили "интересную" САУ "Тюльпан", а вблизи Роздолевки и Ивановского было уничтожено еще по две САУ.

Торецкое направление на карте

Ивановское направление

Разделка на карте

САУ "Тюльпан"

Напомним, что майские потери техники россиян на фронте бьют рекорды. По словам аналитиков, если эти темпы не замедлятся, то к концу года им придется отправить на фронт танки с памятников.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне могут быть под Киевом в ноябре следующего года.