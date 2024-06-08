Россияне перекидывают резервы, а ВСУ уничтожают их технику: что происходит на Харьковском и Донецком направлениях (карта)
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Враг перешел к новой тактике
На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, в частности в Волчанске, к которому российская армия перекидывает дополнительные силы. В то же время на Торецком направлении в Донецкой области ВСУ уничтожили вражеский САУ "Тюльпан".
Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. По его словам, захватчики не оставляют надежд захватить Волчанск.
"Есть такая информация, что противник продолжает наращивать группировку своих войск путем перекидывания как дополнительных полков и бригад по другим направлениям, так и пытается перемещать подразделения в районе линии нашей госграницы и привлекать воздушно-десантные войска РФ — 11, 44 армейских корпуса", — рассказал военный.
Он отметил, что российская армия для поддержки своих действий придерживается тактики выставления "заградительных отрядов" из подразделений "Ахмат". Для осуществления наступления на Харьковщине оккупанты уже пытаются перекидывать войска с территории Херсонщины. Основная из причин такого решения – значительные потери.
Также враг продолжает применять тяжелую технику по всем направлениям, но украинская армия уничтожает ее при любом случае. Так, на Торецком направлении ВСУ уничтожили "интересную" САУ "Тюльпан", а вблизи Роздолевки и Ивановского было уничтожено еще по две САУ.
Напомним, что майские потери техники россиян на фронте бьют рекорды. По словам аналитиков, если эти темпы не замедлятся, то к концу года им придется отправить на фронт танки с памятников.
Ранее "Телеграф" писал, что россияне могут быть под Киевом в ноябре следующего года.