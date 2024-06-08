ВСУ вытеснили россиян из центра Волчанска: у оккупантов могут быть большие неприятности (карта)

Некоторые российские военкоры пишут, что часть их войск в городе якобы отрезана от основных сил

В течение последних дней ВСУ удалось отбить у россиян еще несколько кварталов Волчанска Харьковской области. Наши воины оттеснили оккупантов из центральной части города.

"Украинские войска отвоёвывают новые позиции на севере Волчанска. Российские войска продолжили отходить и атаковать потерянные районы авиацией, ракетами и артиллерией", — сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке в Х.

Как известно, в середине мая российские войска в ходе своего наступления захватили северную часть и несколько центральных кварталов Волчанска. За последние дни украинским защитникам удалось выбить их из центра. Некоторые российские военкоры пишут, что часть их войск в городе якобы окружена и отрезана от основных сил.

Как пишет BILD, по данным Рёпке, для переброски подкрепления с южного на северный берег реки Волчья, ВСУ использовали немецкий танковый мостоукладчик Biber. Россияне атаковали его дроном "Ланцет". Однако нет никаких признаков, что после российских ударов переправа неисправна.

Как сообщал "Телеграф", представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко рассказал, что российские войска усиливаются в Харьковской области по двум направлениям. Речь идет о населенных пунктах Липцы и Волчанск. В ГПСУ не исключают, что эти силы могут быть задействованы для расширения зоны боевых действий по другим направлениям в пределах Харьковской области, или же РФ начнет повторное наступление на Сумщину.