Россия усиливается: в ГПСУ рассказали о ситуации в Харьковской области возле границы с РФ

Враг продолжает давление на двух направлениях

Российские войска усиливаются в Харьковской области по двум направлениям. Речь идет о населенных пунктах Липцы и Волчанск, где оккупантам не дают закрепиться.

Силы обороны сдерживают врага и дают ему отпор. Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

"Враг продолжает усиливаться на направлении Липцев, на направлении населенного пункта Волчанск, где ведутся боевые действия, где враг 10 мая начал штурмовые действия. Все составляющие Сил обороны и Государственная пограничная служба, наши подразделения как неотъемлемая составляющая Сил обороны нашей страны, продолжают сдерживать врага, наносить ему поражение", ― сказал Демченко.

Российские войска усиливаются вблизи границы. В ГПСУ не исключают, что эти силы могут быть задействованы для расширения зоны боевых действий по другим направлениям в пределах Харьковской области, или же РФ начнет повторное наступление на Сумщину.

"Также мы видим, что те действия, которые враг продолжает предпринимать по усилению своей группировки напротив своей границы с Украиной. Никогда нельзя исключать, что он захочет либо сможет перебросить, либо расширить зону боевых действий на других направлениях, в том числе в пределах Харьковской области или даже Сумской", ― сказал Демченко.

У врага недостаточно сил для достижения стратегической цели, даже учитывая подкрепление на границе. Но исключать возможность расширения зоны боевых действий не стоит, считает спикер ГПСУ.

"С той информацией, которая есть сейчас, и того, что происходит по Харьковщине, видим, что у врага недостаточно сил для достижения своей стратегической цели. Отбрасывать возможность расширения зоны боевых действий на границе со страной-агрессоркой нельзя, но в настоящее время боевые действия продолжаются только по двум направлениям ― это населенный пункт Липцы и населенный пункт Волчанск", ― сказал Демченко.

Россияне давят в направлении Волчанска и Липцев

Напомним, что россияне начали повторное наступление на Харьковщину 10 мая 2024 года. Силы обороны были готовы и встретили врага огнем. Из приграничных населенных пунктов объявили эвакуацию гражданского населения.

Бои продолжаются. В частности, ведутся боевые действия в Волчанске, который россияне стерли до основания. Через три недели боев город был почти полностью уничтожен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что против Украины воюет 550 тысяч российских военных. В начале полномасштабного вторжения их количество было значительно меньше.