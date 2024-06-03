Под Волчанском украинские военные взяли в плен сразу шесть десятков россиян: что известно (видео)

В городе продолжаются тяжелые бои

Силы обороны Украины под Волчанском Харьковской области взяли в плен около 60 российских окупантов. Это произошло в воскресенье, 2 июня.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, пишет LIGA.net. Он также сообщил, что украинские военные контролируют около 70% города.

По словам Волошина, по состоянию на 3 июня в Волчанске и его окрестностях продолжаются жестокие бои. Он также сообщил, что с начала суток захватчики активизировались на Харьковском направлении.

В свою очередь украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале обнародовал видео, на котором показано, как один из российских оккупантов сдается в плен. Он утверждает, что оно якобы снято именно возле Волчанска. Следует отметить, что эта информация требует подтверждения.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Волчанск на карте

Напомним, солдат 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ Виктор Петрович рассказал "Телеграфу", что Силы обороны в Харьковской области за три дня уничтожили бригаду оккупантов. Точное количество убитых россиян еще подсчитывают.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области вражеская армия перешла к тактике поражения украинских позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. Враг начал бить по Волчанску огнеметными системами ТОС-2 "Солнцепек", термобарическими боеприпасами и реактивными системами залпового огня.