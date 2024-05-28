"Наши за три дня положили их бригаду": боец ДШВ о боях на Харьковщине и потерях россиян (видео)

Российские войска продолжают обстреливать мирные города просто потому, что могут

Солдат 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ Виктор Петрович рассказал журналистке "Телеграфа" Виктории Кушнир рассказал об ударах по Харькову, раненых военных в ТЦК, почему враг идет "на убой", что нужно, чтобы Россия взорвалась изнутри, как бойцы 77 ДШВ за несколько дней "положили" целую бригаду в Харьковской области, а также о сценарии, при котором может закончиться война.

Полное интервью с бойцом читайте в материале: "Если не устоим, Путин отправит наших детей форсировать Тису", — боец ​​ДШУ о штурмах Харьковской области и о том, за что он воюет.

"Они (оккупанты, — Ред.) пробовали взять две посадки, которые контролировали наши батальоны. Там наши ребята положили за три дня фактически их бригаду. И 200-е и 300-е. Точное количество убитых россиян еще подсчитывают, подводят итоги, но после тех боев они уже больше не хотели наступать", — отмечает военный.

По его словам, в последнее время на Купянском направлении нас очень активно давят. Месяц-два там была тишина. А затем три дня подряд россияне наступали волнами в режиме нон-стоп. Шли по трое в полный рост. Это большие потери, но оккупантов продолжают туда посылать.

"Российские войска обстреливают мирные города просто потому, что могут. Их мотивация может быть максимально сложна для человеческого понимания", — объяснил Виктор Петрович.

Кроме того он объяснил, что в настоящий момент нет разницы, будет то наступление или будет, то отступление. Самое главное — это эффективно уничтожать врага. По словам бойца, нужно уменьшать количество оккупантов до тех пор, пока они не пойдут, что им не следует лезть на территорию Украины.

"То есть, ты бережешь своих солдат, как можно меньше теряешь своих солдат. И при этом уничтожаешь как можно больше солдат врага. В определенный момент будет какое-то переломное количество, когда они просто генетически, возможно, запомнят, что в Украину переться не стоит", — подытожил Виктор Петрович.

Ранее боец ​​рассказывал, почему украинцам следует донатить на нужды армии и как дроны спасают жизнь военным. Поддержите сбор на роту ударных беспилотных комплексов: FPV, сбросы для дронов для 77 бригады ДШВ, что сдерживает наступление россиян в Харьковской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Виктор Петрович объяснил, что будет с украинцами, если Россия победит войну.