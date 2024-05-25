Когда закончится война и что будет с Путиным — боец батальона "Сибирь" дал ответ

Диктатор переоценил свои силы, потому что ему давали искаженную информацию по Украине, говорит доброволец

В марте 2024 года Русский добровольческий корпус (РДК) и бойцы Сибирского батальона провели дерзкую операцию, взяв под свой контроль несколько населенных пунктов в Белгородской и Курской областях РФ. Своей целью они называют силовое освобождение России от режима диктатора Владимира Путина.

Боец батальона "Сибирь" с позывным "Джонни" рассказал YouTube-каналу Telegraf UA о смерти Путина, расколе России и наказании тех, кто развязал войну против Украины.

— Джонни, каким вы видите свое будущее и будущее России?

— Будущее России — это раскол. Мое будущее — это карать этих п***, которые развязали эту войну.

— Читаете ли вы русских писателей Пушкина, Льва Толстого, Достоевского и как относитесь к дерусификации, которая происходит в Украине?

— Нет, не читаю. По поводу дерусификации — это дело Украины.

— Как вы относитесь к украинским военным, считают ли они вас собратьями по оружию?

— Я к ним отношусь максимально положительно. Они действительно считают нас собратьями по оружию, и мы вместе победим.

— Однозначно. Какие цели перед собой ставите?

— Убить Путина.

— Прекрасная цель, лучше не придумаешь. Выучили ли вы украинский язык?

— Учу.

— Что-то уже можете сказать?

— Трошки. Я выучу его полностью. Но поскольку я все-таки глобалист, больше на английском акцентирую внимание. Поскольку ты сможешь на английском разговаривать везде. Поэтому хочу все-таки больше английский довести до совершенства, нежели украинский.

— Украинский понимаете?

— Полностью понимаю, но говорить на нем сложно.

— Есть ли у вас сторонники в России?

— Да, много.

— Те, которые активны действительно?

— Есть. Немного, но есть даже в России.

— С вашей точки зрения, почему провалился план Путина по быстрому захвату Украины?

— Потому что он переоценил свои силы, потому что это классическая схема, когда диктатору дают информацию снизу вверх не такой, как она есть, а ее всегда приукрашивают. Классический пример — это война с воробьями Мао Цзедуна.

— Хорошо. Что вам больше всего нравится в Украине и украинцах?

— Тяга к свободе и независимости от "красной плесени", которой является сегодняшняя посткоммунистическая Россия.

— РДК и "Сибирь"… Есть между вами конкуренция или вы единомышленники?

— Мы — единомышленники. Конкуренция, наверное, есть, но она такая: "Мы круче. — Нет, мы круче". Они — наши братья. Мы их уважаем, они нас уважают.

— Каким вы видите будущее России, как и когда, по-вашему, может закончиться война?

— Будущее России — это раскол и смерть Путина. А война закончится, когда не будет этого диктатора.

Наша справка

Сибирский батальон входит в Интернациональный легион Территориальной обороны Украины. Его бойцами стали представители коренных народностей Сибири и Дальнего Востока, а также другие россияне, по идеологическим соображениям не пожелавшие присоединиться к Русскому добровольческому корпусу (РДК) и Легиону "Свобода России", тоже воюющим на стороне ВСУ.

О создании батальона "Сибирь" был объявлено в мае 2023 года, а его боевое крещение состоялось в декабре 2023-го при обороне Авдеевки.