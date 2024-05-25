Коли закінчиться війна і що буде з Путіним — боєць батальйону "Сибір" дав відповідь

Диктатор переоцінив свої сили, бо йому давали перекручену інформацію щодо України, каже доброволець

У березні 2024 року Російський добровольчий корпус (РДК) та бійці Сибірського батальйону провели зухвалу операцію, взявши під свій контроль кілька населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях РФ. Своєю метою вони називають силове визволення Росії від режиму диктатора Володимира Путіна.

Боєць батальйону "Сибір" з позивним "Джонні" розповів YouTube-каналу Telegraf UA про смерть Путіна, розкол Росії та покарання тих, хто розв’язав війну проти України.

— Джонні, яким ви бачите своє майбутнє та майбутнє Росії?

— Майбутнє Росії — це розкол. Моє майбутнє — це карати цих п***, які розв’язали цю війну.

— Чи читаєте ви російських письменників Пушкіна, Льва Толстого, Достоєвського і як ставитеся до дерусифікації, яка відбувається в Україні?

— Ні, не читаю. Щодо дерусифікації – це справа України.

— Як ви ставитеся до українських військових, чи вважають вони вас побратимами по зброї?

— Я ставлюся до них максимально позитивно. Вони справді вважають нас побратимами по зброї, і ми разом переможемо.

— Однозначно. Які цілі ставите перед собою?

— Вбити Путіна.

— Прекрасна мета, краще не вигадати. Чи вивчили ви українську мову?

— Вивчаю.

— Щось уже можете сказати?

— Трохи. Я вивчу її повністю. Але оскільки я таки глобаліст, більше на англійській акцентую увагу. Оскільки ти зможеш англійською розмовляти скрізь. Тому хочу таки більше англійську довести до досконалості, аніж українську.

— Українську розумієте?

— Цілком розумію, але говорити складно.

— Чи є у вас прихильники у Росії?

— Так, багато.

— Ті, які справді активні?

— Є. Небагато, але є навіть у Росії.

— На вашу думку, чому провалився план Путіна щодо швидкого захоплення України?

— Тому що він переоцінив свої сили, бо це класична схема, коли диктатору дають інформацію знизу нагору не таку, як вона є, а її завжди прикрашають. Класичний приклад – це війна з горобцями Мао Цзедуна.

— Добре. Що вам найбільше подобається в Україні та українцях?

— Тяга до свободи та незалежності від "червоної плісняви", якою є сьогоднішня посткомуністична Росія.

— РДК та "Сибір"… Є між вами конкуренція чи ви однодумці?

— Ми однодумці. Конкуренція, напевно, є, але вона така: "Ми крутіші. — Ні, ми крутіші". Вони наші брати. Ми їх шануємо, вони нас шанують.

— Яким ви бачите майбутнє Росії, як і коли, на вашу думку, може закінчитися війна?

— Майбутнє Росії — це розкол та смерть Путіна. А війна закінчиться, коли цього диктатора не буде.

Наша довідка

Сибірський батальйон входить до Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України. Його бійцями стали представники корінних народностей Сибіру та Далекого Сходу, а також інші росіяни, які з ідеологічних міркувань не побажали приєднатися до Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіону "Свобода Росії", що теж воює на боці ЗСУ.

Про створення батальйону "Сибір" було оголошено у травні 2023 року, а його бойове хрещення відбулося у грудні 2023-го під час оборони Авдіївки.