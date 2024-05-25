Коли закінчиться війна і що буде з Путіним — боєць батальйону "Сибір" дав відповідь
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Диктатор переоцінив свої сили, бо йому давали перекручену інформацію щодо України, каже доброволець
У березні 2024 року Російський добровольчий корпус (РДК) та бійці Сибірського батальйону провели зухвалу операцію, взявши під свій контроль кілька населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях РФ. Своєю метою вони називають силове визволення Росії від режиму диктатора Володимира Путіна.
Боєць батальйону "Сибір" з позивним "Джонні" розповів YouTube-каналу Telegraf UA про смерть Путіна, розкол Росії та покарання тих, хто розв’язав війну проти України.
— Джонні, яким ви бачите своє майбутнє та майбутнє Росії?
— Майбутнє Росії — це розкол. Моє майбутнє — це карати цих п***, які розв’язали цю війну.
— Чи читаєте ви російських письменників Пушкіна, Льва Толстого, Достоєвського і як ставитеся до дерусифікації, яка відбувається в Україні?
— Ні, не читаю. Щодо дерусифікації – це справа України.
— Як ви ставитеся до українських військових, чи вважають вони вас побратимами по зброї?
— Я ставлюся до них максимально позитивно. Вони справді вважають нас побратимами по зброї, і ми разом переможемо.
— Однозначно. Які цілі ставите перед собою?
— Вбити Путіна.
— Прекрасна мета, краще не вигадати. Чи вивчили ви українську мову?
— Вивчаю.
— Щось уже можете сказати?
— Трохи. Я вивчу її повністю. Але оскільки я таки глобаліст, більше на англійській акцентую увагу. Оскільки ти зможеш англійською розмовляти скрізь. Тому хочу таки більше англійську довести до досконалості, аніж українську.
— Українську розумієте?
— Цілком розумію, але говорити складно.
— Чи є у вас прихильники у Росії?
— Так, багато.
— Ті, які справді активні?
— Є. Небагато, але є навіть у Росії.
— На вашу думку, чому провалився план Путіна щодо швидкого захоплення України?
— Тому що він переоцінив свої сили, бо це класична схема, коли диктатору дають інформацію знизу нагору не таку, як вона є, а її завжди прикрашають. Класичний приклад – це війна з горобцями Мао Цзедуна.
— Добре. Що вам найбільше подобається в Україні та українцях?
— Тяга до свободи та незалежності від "червоної плісняви", якою є сьогоднішня посткомуністична Росія.
— РДК та "Сибір"… Є між вами конкуренція чи ви однодумці?
— Ми однодумці. Конкуренція, напевно, є, але вона така: "Ми крутіші. — Ні, ми крутіші". Вони наші брати. Ми їх шануємо, вони нас шанують.
— Яким ви бачите майбутнє Росії, як і коли, на вашу думку, може закінчитися війна?
— Майбутнє Росії — це розкол та смерть Путіна. А війна закінчиться, коли цього диктатора не буде.
Наша довідка
Сибірський батальйон входить до Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України. Його бійцями стали представники корінних народностей Сибіру та Далекого Сходу, а також інші росіяни, які з ідеологічних міркувань не побажали приєднатися до Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіону "Свобода Росії", що теж воює на боці ЗСУ.
Про створення батальйону "Сибір" було оголошено у травні 2023 року, а його бойове хрещення відбулося у грудні 2023-го під час оборони Авдіївки.