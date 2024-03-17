Русские добровольцы освободили еще один поселок в России: как выглядит их продвижение на карте
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Бойцы провели новую операцию
Русские добровольцы, которые уже неделю ведут бои на территории РФ, сообщили о заходе в еще один населенный пункт. Там они освободили от путинских боевиков местную администрацию.
Об этом сообщает "Сибирский батальон". Бойцы отмечают, что провели новую операцию совместно с чеченскими добровольцами. Речь идет об администрации в Горьковском.
"Вместе против Империи Зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации", — говорится в сообщении.
В подтверждение своим словам они опубликовали фотографию с "трофеем".
Стоит напомнить, что свой первый населенный пункт русские добровольцы освободили еще 12 марта. Им был город Теткино. С тех пор обстановка на карте боевых действий постоянно меняется и на данный момент, по данным мониториногового сообщества Deep State, под контролем освободителей могут находиться следующие населенные пункты (сейчас их статус достоверно неизвестен):
Глотово, Козинка и Лозовая Рудка в Белгородской области.
Теткино в Курской области.
Напомним, ранее мы писали, что русские добровольцы наносят массированные удары по боевикам в Белгородской области.