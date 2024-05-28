"Наші за три дні поклали їхню бригаду": боєць ДШВ про бої на Харківщині та втрати росіян (відео)

Російські війська продовжують обстрілювати мирні міста просто тому, що можуть

Солдат 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Віктор Петрович розповів журналістці "Телеграфа" Вікторії Кушнір розповів про удари по Харкову, поранених військових у ТЦК, чому ворог йде "на забій", що потрібно, щоб Росія вибухнула зсередини, як бійці 77 ДШВ за кілька днів "поклали" цілу бригаду на Харківщині, а також про сценарій, за якого може закінчитися війна.

Повне інтерв’ю з бійцем читайте у матеріалі: "Якщо не встоїмо, Путін відправить наших дітей форсувати Тису", — боєць ДШУ про штурми Харківської області й про те, за що він воює.

"Вони (окупанти, — Ред.) пробували взяти дві посадки, які контролювали наші батальйони. Там наші хлопці поклали за три дні фактично їхню бригаду. І 200-ті і 300-ті. Точну кількість убитих росіян ще підраховують, підбивають підсумки, але після тих боїв вони вже більше не хотіли наступати", — зазначає військовий.

За його словами, останнім часом на Куп’янському напрямі нас дуже активно тиснуть. Місяць-два там була тиша. А потім три дні поспіль росіяни наступали хвилями як нон-стоп. Ішли по троє на повний зріст. Це значні втрати, але окупантів продовжують туди посилати.

"Російські війська обстрілюють мирні міста просто тому, що можуть. Їхня мотивація може бути максимально складною для людського розуміння", — пояснив Віктор Петрович.

Крім того, він пояснив, що зараз немає різниці, буде то наступ або буде, то відступ. Найголовніше – це ефективно знищувати ворога. За словами бійця, потрібно зменшувати кількість окупантів доти, доки вони не підуть, що їм не слід лізти на територію України.

"Тобто ти бережеш своїх солдатів, якнайменше втрачаєш своїх солдатів. І при цьому знищуєш якнайбільше солдатів ворога. У певний момент буде якась переломна кількість, коли вони просто генетично, можливо, запам’ятають, що в Україну пертися не стоїть", — підсумував Віктор Петрович.

Раніше боєць розповідав, чому українцям слід донатити на потреби армії та як дрони рятують життя військовим. Підтримайте збір на роту ударних безпілотних комплексів: FPV, скидання для дронів для 77 бригади ДШВ, що стримує настання росіян у Харківській області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Віктор Петрович пояснив, що буде з українцями, якщо Росія переможе війну.