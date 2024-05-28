У Росії зробили вже тисячі "шахедів": можуть вплинути на перебіг війни в Україні, — WSJ

Росія вже не залежить від постачання з Ірану, оскільки виробляє власні комплектуючі

Російський завод "шахедів" в особливій економічній зоні "Алабуга", який у квітні був атакований безпілотником Головного управління розвідки Міноборони України, планує випускати на рік до 6000 ударних БПЛА Shahed. Більше того, РФ виготовляє свої боєголовки, щоб прискорити виробництво зброї.

Як пише The Wall Street Journal, наприкінці квітня завод випередив виробничий графік. Згідно з контрактом між російськими керівниками заводу та їх іранськими партнерами, завод в Алабузі планує випускати 6000 ударних безпілотників Shahed на рік. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лондонського аналітичного центру, орієнтованого на оборону, наприкінці квітня було поставлено 4500 обіцяних Shahed. Також там проводять розвідувальні безпілотники "Альбатрос", вони ведуть детальну фоторозвідку українських позицій та переміщень на передовій.

Крім того, тепер Росія не залежить від постачання боєголовок з Ірану, оскільки виробляє власні, заявив експерт із безпілотників Генрі Томпсон. Такі висновки він зробив на підставі аналізу уламків БПЛА, знайдених в Україні.

За даними видання, на початку минулого року росіяни з особливої економічної зони "Алабуга" орендували залу в елітній школі в Кампалі, столиці Уганди, та зібрали студенток. Їм запропонували роботу з оплатою втричі більшою за зарплату в Уганді, авіаквитки, безкоштовне житло та диплом університету за складання безпілотників. Зарплата становить близько 1000 доларів на місяць, що майже вдвічі перевищує середню заробітну плату в РФ.

"З того часу більше тисячі жінок поїхали у вільну зону Алабуга з усієї Африки, додаткова тисяча студенток, ймовірно, приєднається до набору, кажуть офіційні особи Уганди", — йдеться у статті.

Нагадаємо, на початку квітня дрон ГУР, подолавши близько 1200 кілометрів, ударив по території особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де росіяни випускають "шахеди" під назвою "Герань-2". Внаслідок удару сталися значні руйнування виробничих потужностей.