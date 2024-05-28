В России произвели уже тысячи "шахедов": могут повлиять на ход войны в Украине, - WSJ

Россия уже не зависит от поставок из Ирана, так как производит собственные комплектующие

Российский завод "шахедов" в особой экономической зоны "Алабуга", который в апреле был атакован беспилотником Главного управления разведки Минобороны Украины, планирует выпускать в год до 6000 ударных БПЛА Shahed. Более того, РФ производит свои боеголовки, чтобы ускорить производство оружия.

Как пишет The Wall Street Journal, в конце апреля завод опередил производственный график. Согласно контракту между российскими руководителями завода и их иранскими партнерами, завод в Алабуге планирует выпускать 6000 ударных беспилотников Shahed в год. По данным Международного института стратегических исследований, лондонского аналитического центра, ориентированного на оборону, в конце апреля уже было поставлено 4500 обещанных Shahed. Также там производятся разведывательные беспилотники "Альбатрос", они ведут детальную фоторазведку украинских позиций и перемещений на передовой.

Кроме того, теперь Россия не зависит от поставок боеголовок из Ирана, так как производит собственные, заявил эксперт по беспилотникам Генри Томпсон. Такие выводы он сделал на основании анализа обломков БПЛА, найденных в Украине.

По данным издания, в начале прошлого года россияне из особой экономической зоны "Алабуга" арендовали зал в элитной школе в Кампале, столице Уганды, и собрали студенток. Им предложили работу с оплатой в три раза больше зарплаты на дому в Уганде, авиабилеты, бесплатное жилье и диплом университета за сборку беспилотников. Зарплата составляет около 1000 долларов в месяц, что почти вдвое превышает среднюю зарплату в РФ.

"С тех пор более тысячи женщин уехали в свободную зону Алабуга со всей Африки, дополнительная тысяча студенток, вероятно, присоединится к набору, говорят официальные лица Уганды", — сказано в статье.

Напомним, в начале апреля дрон ГУР, преодолев около 1200 километров ударил по территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где россияне выпускают "шахеды" под названием "Герань-2". В результате удара произошли значительные разрушения производственных мощностей.